Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕК может приостановить штрафы за выбросы метана в периоды кризисов - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260507/ek-869727807.html
СМИ: ЕК может приостановить штрафы за выбросы метана в периоды кризисов
СМИ: ЕК может приостановить штрафы за выбросы метана в периоды кризисов - 07.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕК может приостановить штрафы за выбросы метана в периоды кризисов
Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки действия штрафов странам ЕС за выбросы метана во время кризисов энергоснабжения, сообщает британская газета... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T01:29+0300
2026-05-07T01:29+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
сша
брюссель
ес
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869727807.jpg?1778106589
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки действия штрафов странам ЕС за выбросы метана во время кризисов энергоснабжения, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на проект руководящих указаний для национальных органов стран блока, которые начнут действовать в январе 2027 года. "Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки действия штрафов за выбросы метана во время кризисов энергоснабжения после сильного давления со стороны США и отрасли ископаемого топлива с целью ослабления правил, касающихся утечек парниковых газов", - сообщает издание. Согласно публикации, Еврокомиссия в документе указывает, что применение штрафов в периоды кризисов может ухудшить ситуацию с безопасностью поставок и поставить под угрозу их непрерывность. Как отмечается, штрафы могут быть вновь введены при исчезновении угрозы безопасности поставок. При этом в документе не указаны временные рамки потенциальной приостановки действия штрафов. В марте агентство Блумберг передавало, что США раскритиковали правила Евросоюза по ограничению выбросов метана при импорте нефти и газа, заявив, что на фоне перебоев с поставками Брюссель не может позволить себе чрезмерно жесткое регулирование.
сша
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, брюссель, ес, financial times
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, ЕС, Financial Times
01:29 07.05.2026
 
СМИ: ЕК может приостановить штрафы за выбросы метана в периоды кризисов

FT: ЕС может приостановить штрафы за выбросы метана во время кризисов энергоснабжения

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки действия штрафов странам ЕС за выбросы метана во время кризисов энергоснабжения, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на проект руководящих указаний для национальных органов стран блока, которые начнут действовать в январе 2027 года.
"Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки действия штрафов за выбросы метана во время кризисов энергоснабжения после сильного давления со стороны США и отрасли ископаемого топлива с целью ослабления правил, касающихся утечек парниковых газов", - сообщает издание.
Согласно публикации, Еврокомиссия в документе указывает, что применение штрафов в периоды кризисов может ухудшить ситуацию с безопасностью поставок и поставить под угрозу их непрерывность. Как отмечается, штрафы могут быть вновь введены при исчезновении угрозы безопасности поставок. При этом в документе не указаны временные рамки потенциальной приостановки действия штрафов.
В марте агентство Блумберг передавало, что США раскритиковали правила Евросоюза по ограничению выбросов метана при импорте нефти и газа, заявив, что на фоне перебоев с поставками Брюссель не может позволить себе чрезмерно жесткое регулирование.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаСШАБрюссельЕСFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала