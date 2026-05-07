СМИ: ЕК может приостановить штрафы за выбросы метана в периоды кризисов

Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки действия штрафов странам ЕС за выбросы метана во время кризисов энергоснабжения, сообщает британская газета...

2026-05-07T01:29+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки действия штрафов странам ЕС за выбросы метана во время кризисов энергоснабжения, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на проект руководящих указаний для национальных органов стран блока, которые начнут действовать в январе 2027 года. "Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки действия штрафов за выбросы метана во время кризисов энергоснабжения после сильного давления со стороны США и отрасли ископаемого топлива с целью ослабления правил, касающихся утечек парниковых газов", - сообщает издание. Согласно публикации, Еврокомиссия в документе указывает, что применение штрафов в периоды кризисов может ухудшить ситуацию с безопасностью поставок и поставить под угрозу их непрерывность. Как отмечается, штрафы могут быть вновь введены при исчезновении угрозы безопасности поставок. При этом в документе не указаны временные рамки потенциальной приостановки действия штрафов. В марте агентство Блумберг передавало, что США раскритиковали правила Евросоюза по ограничению выбросов метана при импорте нефти и газа, заявив, что на фоне перебоев с поставками Брюссель не может позволить себе чрезмерно жесткое регулирование.

