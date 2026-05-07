Страховщик рассказала, как подготовить велосипед к сезону - 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T05:16+0300
2026-05-07T06:08+0300
Бизнес
05:16 07.05.2026 (обновлено: 06:08 07.05.2026)
 
Страховщик рассказала, как подготовить велосипед к сезону

РИА Новости: перед началом сезона велосипеды нужно проверить на неисправности

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Владельцам велосипедов перед началом сезона следует проверить своих железных коней на неисправности, которые могли появиться за зиму, особое внимание нужно уделить цепи и покрышкам, а еще важно не забыть про светоотражатели и защиту, рассказала РИА Новости директор проектов "СберСтрахования" Елена Кошелева.
"Перед первой поездкой сезона велосипед нужно проверить, даже если в конце прошлого года все было исправно. Обратите внимание на цепь - не растянулась ли она за предыдущие катания. Если все в порядке, ее нужно смазать специальной велосипедной смазкой, машинное масло не подойдет - оно притягивает грязь и ускоряет износ", - рассказала Кошелева.
Растянутую цепь нужно заменить, иначе она будет проскальзывать при переключении передач и постепенно сотрет зубья звездочек. Также следует проверить покрышки на наличие трещин и грыж, оценить износ шин и накачать их, а еще проверить состояние тормозной системы, и убедиться, что руль и седло надежно зафиксированы, добавила эксперт.
Она также подчеркнула, что велолюбителю важно позаботиться о том, чтобы его было хорошо видно и слышно другим участникам движения. Спереди велосипеда нужно установить светоотражатель (катафот) белого цвета, сзади - красного, на спицы можно добавить оранжевые, а еще нужно не забыть про велозвонок.
И хотя правила дорожного движения не обязывают велосипедистов использовать защиту - шлем необходимый атрибут для райдеров любого уровня, обратила внимание Кошелева. Пренебрегать шлемом нельзя в любых поездках, будь то неспешная велопрогулка в парке или долгая поездка вдоль шоссе. "Если планируется активное катание по пересеченной местности, или же вы только осваиваете велосипед, в дополнение к шлему надевайте наколенники, налокотники и перчатки", - отметила она.
"Помните, что после долгого перерыва координация и реакция восстанавливаются не сразу. Поэтому начинать сезон стоит с неспешных поездок по знакомым маршрутам", - заключила Кошелева.
 
