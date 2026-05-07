https://1prime.ru/20260507/ekspert-869730291.html

Страховщик рассказала, как подготовить велосипед к сезону

Страховщик рассказала, как подготовить велосипед к сезону - 07.05.2026, ПРАЙМ

Страховщик рассказала, как подготовить велосипед к сезону

Владельцам велосипедов перед началом сезона следует проверить своих железных коней на неисправности, которые могли появиться за зиму, особое внимание нужно... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T05:16+0300

2026-05-07T05:16+0300

2026-05-07T06:08+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869730291.jpg?1778123323

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Владельцам велосипедов перед началом сезона следует проверить своих железных коней на неисправности, которые могли появиться за зиму, особое внимание нужно уделить цепи и покрышкам, а еще важно не забыть про светоотражатели и защиту, рассказала РИА Новости директор проектов "СберСтрахования" Елена Кошелева. "Перед первой поездкой сезона велосипед нужно проверить, даже если в конце прошлого года все было исправно. Обратите внимание на цепь - не растянулась ли она за предыдущие катания. Если все в порядке, ее нужно смазать специальной велосипедной смазкой, машинное масло не подойдет - оно притягивает грязь и ускоряет износ", - рассказала Кошелева. Растянутую цепь нужно заменить, иначе она будет проскальзывать при переключении передач и постепенно сотрет зубья звездочек. Также следует проверить покрышки на наличие трещин и грыж, оценить износ шин и накачать их, а еще проверить состояние тормозной системы, и убедиться, что руль и седло надежно зафиксированы, добавила эксперт. Она также подчеркнула, что велолюбителю важно позаботиться о том, чтобы его было хорошо видно и слышно другим участникам движения. Спереди велосипеда нужно установить светоотражатель (катафот) белого цвета, сзади - красного, на спицы можно добавить оранжевые, а еще нужно не забыть про велозвонок. И хотя правила дорожного движения не обязывают велосипедистов использовать защиту - шлем необходимый атрибут для райдеров любого уровня, обратила внимание Кошелева. Пренебрегать шлемом нельзя в любых поездках, будь то неспешная велопрогулка в парке или долгая поездка вдоль шоссе. "Если планируется активное катание по пересеченной местности, или же вы только осваиваете велосипед, в дополнение к шлему надевайте наколенники, налокотники и перчатки", - отметила она. "Помните, что после долгого перерыва координация и реакция восстанавливаются не сразу. Поэтому начинать сезон стоит с неспешных поездок по знакомым маршрутам", - заключила Кошелева.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес