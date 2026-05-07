Экс-главу Елизово на Камчатке признали виновным в растрате 69 участков
Экс-главу Елизово на Камчатке признали виновным в растрате 69 участков
Экс-главу Елизово на Камчатке признали виновным в растрате 69 участков
Экс-главу Елизово на Камчатке признали виновным в растрате 69 участков
01:26 07.05.2026
 
Экс-главу Елизово на Камчатке признали виновным в растрате 69 участков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 мая – РИА Новости. Суд признал экс-главу администрации Елизовского городского поселения виновным в растрате 69 муниципальных участков, превышении полномочий и получении взяток на общую сумму более 199 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о Владиславе Масло. Он работал в должности главы Елизово с 2021 до 2024 года. В октябре 2024 года Масло назначен заместителем главы Петропавловск-Камчатского городского округа. Двадцать второго сентября 2025 года силовики задержали его вместе с исполняющим обязанности главы администрации Елизово Антоном Прочко и главой контрольно-счетной палаты Елизово Владимиром Кекухом.
"С 2022 по 2024 год глава администрации Елизовского городского поселения, его заместитель и руководители управления архитектуры и градостроительства, управления имущественных отношений, контрольно-счетной палаты создали организованную группу для хищения муниципальных земель путем их неконкурентного отчуждения в пользу третьих лиц. К противоправной деятельности был привлечен индивидуальный предприниматель", – сообщило ведомство в канале на платформе "Макс".
Как сообщили в СК, для сокрытия махинаций участкам специально присваивали фиктивный вид разрешенного использования – "ведение огородничества", что многократно занижало выкупную цену. Муниципальный земельный контроль при этом умышленно не проводился. Должностные лица изготавливали подложные постановления, заключали фиктивные договоры аренды с подставными людьми, после чего участки продавались по цене для огородничества. Затем наделы переводились в категорию "для индивидуального жилищного строительства" и уходили в руки покупателей уже по рыночной стоимости. Общий ущерб бюджету превысил 199 миллионов рублей.
Помимо растраты, чиновники организовали канал получения взяток через руководителя коммерческой фирмы, оказывавшей кадастровые услуги. За беспрепятственное оформление земли они получили не менее трех взяток на общую сумму 3,5 миллиона рублей. В одном из эпизодов посредник, получив от граждан свыше 1,9 миллиона за шесть участков, оставил 1,35 миллиона в автомобиле одного из обвиняемых.
Для обеспечения приговора суд арестовал имущество фигурантов на 60 миллионов рублей, а также сами незаконно отчужденные участки стоимостью более 199 миллионов рублей.
Суд назначил Масло восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей. Его также лишили права занимать руководящие государственные и муниципальные должности сроком на 10 лет. Кроме того, суд взыскал с Масло в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 198 миллионов 946 тысяч рублей. Также в доход государства взыскано 3 миллиона 750 тысяч рублей, соответствующих размеру взятки, в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений.
Уголовные дела в отношении заместителя главы, руководителя управления архитектуры и градостроительства, а также руководителей управления имущественных отношений, контрольно-счетной палаты и индивидуального предпринимателя находятся в суде.
 
