Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев назвал удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару верхом цинизма - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260507/energodar-869738713.html
Лихачев назвал удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару верхом цинизма
Лихачев назвал удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару верхом цинизма - 07.05.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару верхом цинизма
Удары вооруженных сил Украины по объектам Запорожской АЭС и Энергодару являются верхом цинизма, а сам выбор выбор атомной станции в качестве цели поражения –... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T11:11+0300
2026-05-07T11:16+0300
происшествия
энергодар
украина
алексей лихачев
росатом
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898495d3eca2000cdb6dd5ab5e6c1918.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Удары вооруженных сил Украины по объектам Запорожской АЭС и Энергодару являются верхом цинизма, а сам выбор выбор атомной станции в качестве цели поражения – максимально безответственный шаг со стороны украинских властей, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В четверг гендиректор "Росатома" сообщил, что уже третий день отмечается высокая активность ВСУ в Энергодаре: фиксируются удары по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку, а также по объектам ЗАЭС. "Мы не раз заявляли, что выбор атомной станции в качестве цели поражения – максимально безответственный шаг со стороны украинских властей. На любой АЭС "Росатома" все подчинено безопасной эксплуатации объекта. Поражение любого здания, любого элемента оборудования – это удар по ядерной безопасности АЭС. Удары по гражданской инфраструктуре города – это удар по сотрудникам станции и их родными и близким. А значит, удар по тем, кто в этот же день заступает на дежурство на АЭС. Не понимать это – верх цинизма и безрассудства", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
энергодар
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f8ec517e48f1c7a567f9fad9ba3c367b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, украина, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс, всу
Происшествия, Энергодар, УКРАИНА, Алексей Лихачев, Росатом, Запорожская АЭС, ВСУ
11:11 07.05.2026 (обновлено: 11:16 07.05.2026)
 
Лихачев назвал удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару верхом цинизма

Лихачев назвал удары ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару верхом цинизма

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Удары вооруженных сил Украины по объектам Запорожской АЭС и Энергодару являются верхом цинизма, а сам выбор выбор атомной станции в качестве цели поражения – максимально безответственный шаг со стороны украинских властей, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
В четверг гендиректор "Росатома" сообщил, что уже третий день отмечается высокая активность ВСУ в Энергодаре: фиксируются удары по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку, а также по объектам ЗАЭС.
"Мы не раз заявляли, что выбор атомной станции в качестве цели поражения – максимально безответственный шаг со стороны украинских властей. На любой АЭС "Росатома" все подчинено безопасной эксплуатации объекта. Поражение любого здания, любого элемента оборудования – это удар по ядерной безопасности АЭС. Удары по гражданской инфраструктуре города – это удар по сотрудникам станции и их родными и близким. А значит, удар по тем, кто в этот же день заступает на дежурство на АЭС. Не понимать это – верх цинизма и безрассудства", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
 
ПроисшествияЭнергодарУКРАИНААлексей ЛихачевРосатомЗапорожская АЭСВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала