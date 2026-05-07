https://1prime.ru/20260507/energodar-869739853.html

В Энергодаре зафиксировали 20 взрывов после ударов ВСУ во вторник

В Энергодаре зафиксировали 20 взрывов после ударов ВСУ во вторник - 07.05.2026, ПРАЙМ

В Энергодаре зафиксировали 20 взрывов после ударов ВСУ во вторник

Во вторник в Энергодаре было зафиксировано 20 взрывов после ударов ВСУ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T11:07+0300

2026-05-07T11:07+0300

2026-05-07T11:37+0300

происшествия

энергодар

украина

алексей лихачев

росатом

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861796485_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dcc045cc4d9074e63396efcfa71ad426.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Во вторник в Энергодаре было зафиксировано 20 взрывов после ударов ВСУ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Ранее сообщалось, что уже третий день в Энергодаре, одном из самых значимых городов "Росатома", отмечается очень высокая активность вооруженных сил Украины. "Речь идет об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. Позавчера было зафиксировано более 20 взрывов, сгорело пять машин и серьезно поврежден пожарный автомобиль", - сказал Лихачев, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

энергодар

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергодар, украина, алексей лихачев, росатом, всу