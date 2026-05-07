В ЕП заявили о прогрессе в достижении соглашения по торговой сделке с США
2026-05-07T03:18+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента и правительства стран Евросоюза добились некоторого прогресса в достижении соглашения по поводу законодательства для торговой сделки между ЕС и США, но предстоит сделать еще некоторые шаги, заявил глава комитета ЕП по международной торговле Бернд Ланге.
"Мы только что завершили конструктивный трехсторонний диалог, в ходе которого добились значительного прогресса по вопросу механизма защитных мер, а также пересмотра и оценки основного регламента, но предстоит еще пройти путь", - заявил Ланге, слова которого опубликованы на сайте Европарламента.
Он добавил, что переговорщики вновь встретятся 19 мая в Страсбурге.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.
