Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕП заявили о прогрессе в достижении соглашения по торговой сделке с США - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260507/ep-869728904.html
В ЕП заявили о прогрессе в достижении соглашения по торговой сделке с США
В ЕП заявили о прогрессе в достижении соглашения по торговой сделке с США - 07.05.2026, ПРАЙМ
В ЕП заявили о прогрессе в достижении соглашения по торговой сделке с США
Депутаты Европарламента и правительства стран Евросоюза добились некоторого прогресса в достижении соглашения по поводу законодательства для торговой сделки... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T03:18+0300
2026-05-07T03:18+0300
экономика
мировая экономика
сша
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
еп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869728904.jpg?1778113107
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента и правительства стран Евросоюза добились некоторого прогресса в достижении соглашения по поводу законодательства для торговой сделки между ЕС и США, но предстоит сделать еще некоторые шаги, заявил глава комитета ЕП по международной торговле Бернд Ланге. "Мы только что завершили конструктивный трехсторонний диалог, в ходе которого добились значительного прогресса по вопросу механизма защитных мер, а также пересмотра и оценки основного регламента, но предстоит еще пройти путь", - заявил Ланге, слова которого опубликованы на сайте Европарламента. Он добавил, что переговорщики вновь встретятся 19 мая в Страсбурге. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, еп
Экономика, Мировая экономика, США, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, ЕП
03:18 07.05.2026
 
В ЕП заявили о прогрессе в достижении соглашения по торговой сделке с США

Ланге: ЕС и США добились прогресса в достижении соглашения по торговой сделке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента и правительства стран Евросоюза добились некоторого прогресса в достижении соглашения по поводу законодательства для торговой сделки между ЕС и США, но предстоит сделать еще некоторые шаги, заявил глава комитета ЕП по международной торговле Бернд Ланге.
"Мы только что завершили конструктивный трехсторонний диалог, в ходе которого добились значительного прогресса по вопросу механизма защитных мер, а также пересмотра и оценки основного регламента, но предстоит еще пройти путь", - заявил Ланге, слова которого опубликованы на сайте Европарламента.
Он добавил, что переговорщики вновь встретятся 19 мая в Страсбурге.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕСЕП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала