"Угроза превосходству". В США выразили опасения из-за России и Германии

Газопроводы и крепкие связи с Россией представляли собой способы воздействия Евросоюза на США, но ЕС не использовал их в полной мере, такое мнение в эфире...

2026-05-07T07:56+0300

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Газопроводы и крепкие связи с Россией представляли собой способы воздействия Евросоюза на США, но ЕС не использовал их в полной мере, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."США воспринимали 'Северный поток' и углубление отношений между Германией и Россией как вызов своему лидерству и политическому влиянию в Европе. Европа должна была осознать, что у нее есть возможности для влияния", — подчеркнул он.Тем не менее, по словам Сакса, ЕС упустил шанс укрепить свои позиции через сотрудничество с Россией."Но Европа полностью шла на уступки США, приняв идею расширения в страны Центральной и Восточной Европы. Мне импонирует эта идея, но я не поддерживаю строительство новой стены, отгораживающей Европу от России. С европейской точки зрения это совершенно абсурдно, и Европе следует отказаться от этой идеи", — пояснил эксперт.После начала конфликта на Украине страны ЕС, а также Великобритания ввели несколько пакетов санкций против Москвы.В России не раз отмечали, что страна справится с этим давлением. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. При этом рестрикции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

