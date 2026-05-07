Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Угроза превосходству". В США выразили опасения из-за России и Германии - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/es-869733172.html
"Угроза превосходству". В США выразили опасения из-за России и Германии
"Угроза превосходству". В США выразили опасения из-за России и Германии - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Угроза превосходству". В США выразили опасения из-за России и Германии
Газопроводы и крепкие связи с Россией представляли собой способы воздействия Евросоюза на США, но ЕС не использовал их в полной мере, такое мнение в эфире... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T07:56+0300
2026-05-07T07:56+0300
европа
сша
германия
джеффри сакс
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76244/18/762441839_0:0:4480:2521_1920x0_80_0_0_e6f988ea6043a7030541bebd411f3e2e.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Газопроводы и крепкие связи с Россией представляли собой способы воздействия Евросоюза на США, но ЕС не использовал их в полной мере, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."США воспринимали 'Северный поток' и углубление отношений между Германией и Россией как вызов своему лидерству и политическому влиянию в Европе. Европа должна была осознать, что у нее есть возможности для влияния", — подчеркнул он.Тем не менее, по словам Сакса, ЕС упустил шанс укрепить свои позиции через сотрудничество с Россией."Но Европа полностью шла на уступки США, приняв идею расширения в страны Центральной и Восточной Европы. Мне импонирует эта идея, но я не поддерживаю строительство новой стены, отгораживающей Европу от России. С европейской точки зрения это совершенно абсурдно, и Европе следует отказаться от этой идеи", — пояснил эксперт.После начала конфликта на Украине страны ЕС, а также Великобритания ввели несколько пакетов санкций против Москвы.В России не раз отмечали, что страна справится с этим давлением. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. При этом рестрикции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
https://1prime.ru/20260506/es-869703081.html
европа
сша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76244/18/762441839_631:0:4098:2600_1920x0_80_0_0_beb702699659458efb23b1ceff0e6867.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, сша, германия, джеффри сакс, ес
ЕВРОПА, США, ГЕРМАНИЯ, Джеффри Сакс, ЕС
07:56 07.05.2026
 
"Угроза превосходству". В США выразили опасения из-за России и Германии

Профессор Сакс: тесные связи с Россией были для ЕС инструментом влияния на США

© AFP / John MacdougallФлаги Германии и России
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
© AFP / John Macdougall
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Газопроводы и крепкие связи с Россией представляли собой способы воздействия Евросоюза на США, но ЕС не использовал их в полной мере, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"США воспринимали 'Северный поток' и углубление отношений между Германией и Россией как вызов своему лидерству и политическому влиянию в Европе. Европа должна была осознать, что у нее есть возможности для влияния", — подчеркнул он.
Тем не менее, по словам Сакса, ЕС упустил шанс укрепить свои позиции через сотрудничество с Россией.
"Но Европа полностью шла на уступки США, приняв идею расширения в страны Центральной и Восточной Европы. Мне импонирует эта идея, но я не поддерживаю строительство новой стены, отгораживающей Европу от России. С европейской точки зрения это совершенно абсурдно, и Европе следует отказаться от этой идеи", — пояснил эксперт.
После начала конфликта на Украине страны ЕС, а также Великобритания ввели несколько пакетов санкций против Москвы.
В России не раз отмечали, что страна справится с этим давлением. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. При этом рестрикции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
"Это членовредительство". В США обвинили Каллас и фон дер Ляйен
Вчера, 06:46
 
ЕВРОПАСШАГЕРМАНИЯДжеффри СаксЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала