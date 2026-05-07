Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС и США утвердят торговую сделку в течение двух недель, заявил евродепутат - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/es-869754981.html
ЕС и США утвердят торговую сделку в течение двух недель, заявил евродепутат
ЕС и США утвердят торговую сделку в течение двух недель, заявил евродепутат - 07.05.2026, ПРАЙМ
ЕС и США утвердят торговую сделку в течение двух недель, заявил евродепутат
Евросоюз и США окончательно утвердят двустороннее торговое соглашение в течение двух недель, заявил глава комитета Европарламента по международной торговле... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T18:34+0300
2026-05-07T18:34+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 мая - ПРАЙМ. Евросоюз и США окончательно утвердят двустороннее торговое соглашение в течение двух недель, заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге. По словам евродепутата, соглашения удастся достичь по итогам следующего раунда переговоров, который состоится либо 12 мая, либо 19-го. "Думаю, на следующей встрече удастся прийти к окончательному решению", - сказал Ланге в интервью Politico. Депутат Европарламента также выразил уверенность, что европейские законодатели проведут пленарное голосование по этому вопросу в июне. Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как американский лидер Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Трамп 1 мая объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
https://1prime.ru/20260507/kitay-869751182.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, ес
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, ЕС
18:34 07.05.2026
 
ЕС и США утвердят торговую сделку в течение двух недель, заявил евродепутат

Ланге: ЕС и США финализируют торговую сделку в течение двух недель

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 7 мая - ПРАЙМ. Евросоюз и США окончательно утвердят двустороннее торговое соглашение в течение двух недель, заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге.
По словам евродепутата, соглашения удастся достичь по итогам следующего раунда переговоров, который состоится либо 12 мая, либо 19-го.
"Думаю, на следующей встрече удастся прийти к окончательному решению", - сказал Ланге в интервью Politico.
Депутат Европарламента также выразил уверенность, что европейские законодатели проведут пленарное голосование по этому вопросу в июне.
Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как американский лидер Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии.
Трамп 1 мая объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Китай надеется на стабильные торгово-экономические отношения с США
16:34
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала