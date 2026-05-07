ЕС и США утвердят торговую сделку в течение двух недель, заявил евродепутат

2026-05-07T18:34+0300

БРЮССЕЛЬ, 7 мая - ПРАЙМ. Евросоюз и США окончательно утвердят двустороннее торговое соглашение в течение двух недель, заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге. По словам евродепутата, соглашения удастся достичь по итогам следующего раунда переговоров, который состоится либо 12 мая, либо 19-го. "Думаю, на следующей встрече удастся прийти к окончательному решению", - сказал Ланге в интервью Politico. Депутат Европарламента также выразил уверенность, что европейские законодатели проведут пленарное голосование по этому вопросу в июне. Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как американский лидер Дональд Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Трамп 1 мая объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.

мировая экономика, сша, дональд трамп, ес