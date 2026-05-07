https://1prime.ru/20260507/evropa-869758394.html

Фондовые индексы Европы снизились на 1-1,5%

Фондовые индексы Европы снизились на 1-1,5% - 07.05.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снизились на 1-1,5%

Основные фондовые индексы Европы в четверг сократились на 1-1,5%, свидетельствуют данные торгов. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T21:12+0300

2026-05-07T21:12+0300

2026-05-07T21:12+0300

рынок

индексы

европа

ближний восток

сша

dax

airbus

shell

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83296/31/832963142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef66581993c7a6e75755af30bd044afd.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг сократились на 1-1,5%, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 1,55% - до 10 276,95 пункта, французский CAC 40 - на 1,17%, до 8 202,08 пункта, немецкий DAX - на 1,02%, до 24 663,61 пункта. Рынки продолжает беспокоить неопределенность относительно завершения конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп 6 мая заявил, что видит очень хороший шанс на сделку с Тегераном и завершение конфликта, но в противном случае снова пригрозил "разбомбить" Иран. "Пока нет четких признаков того, что прочное мирное соглашение неизбежно, и путь к разрешению конфликта… вряд ли будет линейным, на наш взгляд. Рынки ориентированы на будущее, но в данном случае они, возможно, смотрят сквозь неопределенность, которая остается существенно неразрешенной", - прокомментировал агентству Рейтер руководитель отдела рыночной стратегии Franklin Templeton Investment Solutions Том Нельсон (Tom Nelson). Трейдеры также обратили внимание на новости корпоративного сектора. Бумаги авиастроительной корпорации Airbus подешевели на 2,68% после сообщения о том, что число ее заказов в апреле упало в 12 раз к марту. Акции британской энергетической компании Shell снизились в цене на 2,85%, а французской Engie - на 2,58% после выхода финансовых отчетностей. В то же время вышедшая в четверг макроэкономическая статистика по еврозоне оказалась лучше прогнозов. Объем розничных продаж в еврозоне в марте в месячном выражении уменьшился на 0,1% при прогнозе снижения в 0,3%, а в годовом – вырос на 1,2% вместо ожидавшегося 1%.

https://1prime.ru/20260507/chekhiya-869758245.html

европа

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, европа, ближний восток, сша, dax, airbus, shell, мировая экономика