Фондовые индексы Европы снизились на 1-1,5%

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг сократились на 1-1,5%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 1,55% - до 10 276,95 пункта, французский CAC 40 - на 1,17%, до 8 202,08 пункта, немецкий DAX - на 1,02%, до 24 663,61 пункта.
Рынки продолжает беспокоить неопределенность относительно завершения конфликта на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп 6 мая заявил, что видит очень хороший шанс на сделку с Тегераном и завершение конфликта, но в противном случае снова пригрозил "разбомбить" Иран.
"Пока нет четких признаков того, что прочное мирное соглашение неизбежно, и путь к разрешению конфликта… вряд ли будет линейным, на наш взгляд. Рынки ориентированы на будущее, но в данном случае они, возможно, смотрят сквозь неопределенность, которая остается существенно неразрешенной", - прокомментировал агентству Рейтер руководитель отдела рыночной стратегии Franklin Templeton Investment Solutions Том Нельсон (Tom Nelson).
Трейдеры также обратили внимание на новости корпоративного сектора. Бумаги авиастроительной корпорации Airbus подешевели на 2,68% после сообщения о том, что число ее заказов в апреле упало в 12 раз к марту. Акции британской энергетической компании Shell снизились в цене на 2,85%, а французской Engie - на 2,58% после выхода финансовых отчетностей.
В то же время вышедшая в четверг макроэкономическая статистика по еврозоне оказалась лучше прогнозов. Объем розничных продаж в еврозоне в марте в месячном выражении уменьшился на 0,1% при прогнозе снижения в 0,3%, а в годовом – вырос на 1,2% вместо ожидавшегося 1%.