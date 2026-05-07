ЕС потребуется на 10 млн тонн СПГ больше, чем в прошлом году, заявил Фейгин
ЕС потребуется на 10 млн тонн СПГ больше, чем в прошлом году, заявил Фейгин
Газ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, Cheniere
Фейгин: ЕС потребуется на 10 млн тонн СПГ больше, чем год назад, для заполнения хранилищ

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Европе потребуется почти на 10 миллионов тонн СПГ больше, чем в прошлом году, чтобы обеспечить закачку достаточного объема газа в подземные хранилища (ПХГ) к следующей зиме, заявил в ходе конференции с аналитиками исполнительный вице-президент и коммерческий директор американской компании Cheniere Анатоль Фейгин.
"Чтобы обеспечить достаточный объем хранилищ к следующей зиме, Европе потребуется почти на 10 миллионов тонн больше СПГ, чем в прошлом году", - сказал он.
Такой объем потребуется региону для достижения целевого уровня заполненности хранилищ в 80%, а для выхода на исторический уровень около 90% Европе понадобится примерно на 15 миллионов тонн СПГ больше, чем годом ранее, следует из слов Фейгина.
По его словам, ситуация на европейском газовом рынке становится все более напряженной: запасы газа в хранилищах региона близки к пятилетним минимумам, а отставание от среднего за пять лет уровня составляет 13,2 миллиарда кубометров, или около 10 миллионов тонн СПГ.
Он отметил, что Европа менее уязвима к перебоям поставок СПГ с Ближнего Востока, чем Азия, однако отсутствие поставок российского трубопроводного газа и ожидаемые ограничения на российский газ и СПГ создают дополнительную нагрузку на рынок.
По его оценке, это подчеркивает зависимость Европы от СПГ и усиливает конкуренцию за поставки с другими регионами в период подготовки к зиме. Импорт СПГ в Европу в первом квартале вырос на 12%, примерно до 40 миллионов тонн, несмотря на снижение в марте к февралю, добавил топ-менеджер Cheniere.
