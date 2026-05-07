https://1prime.ru/20260507/gaz-869738190.html
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 539 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 539 долларов за тысячу кубов - 07.05.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 539 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром поднимаются примерно на 1%, находясь вблизи отметки в 539 долларов за тысячу кубометров, после снижения днем... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T10:08+0300
2026-05-07T10:08+0300
2026-05-07T11:03+0300
энергетика
газ
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром поднимаются примерно на 1%, находясь вблизи отметки в 539 долларов за тысячу кубометров, после снижения днем ранее, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 534,6 доллара (+0,3%). А по состоянию на 9.43 мск показатель составлял 538,5 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 532,8 доллара за тысячу кубометров. Днем ранее газ подешевел примерно на 6%, максимально снижение в ходе торгов достигало почти 13% на фоне новостей о ситуации на Ближнем Востоке. В среду портал Axios со ссылкой на американские источники передал, что в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. В апреле же они снизились на 14%, до чуть более 540 долларов за тысячу кубометров. Локальный максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был пробит 19 марта, когда генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_503067829a7be6ec858d5448e975cdf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 539 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, до $539 за тыс кубов
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром поднимаются примерно на 1%, находясь вблизи отметки в 539 долларов за тысячу кубометров, после снижения днем ранее, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 534,6 доллара (+0,3%). А по состоянию на 9.43 мск показатель составлял 538,5 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 532,8 доллара за тысячу кубометров.
Днем ранее газ подешевел примерно на 6%, максимально снижение в ходе торгов достигало почти 13% на фоне новостей о ситуации на Ближнем Востоке. В среду портал Axios со ссылкой на американские источники передал, что в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта.
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. В апреле же они снизились на 14%, до чуть более 540 долларов за тысячу кубометров.
Локальный максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был пробит 19 марта, когда генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.