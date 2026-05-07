Биржевые цены на газ в Европе растут на 1%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером растут на 1% - до 539 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером растут на 1% - до 539 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 534,6 доллара (+0,3%). Ценовой максимум составляет 545 долларов (+2,3%), ценовой минимум - 509,7 доллара (-4,4%). А по состоянию на 22.20 мск показатель составлял 539,3 доллара (+1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 532,8 доллара за тысячу кубометров. Днем ранее газ подешевел примерно на 6%, максимально снижение в ходе торгов достигало почти 13% на фоне новостей о ситуации на Ближнем Востоке. В среду портал Axios со ссылкой на американские источники передал, что в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. В апреле же они снизились на 14%, до чуть более 540 долларов за тысячу кубометров. Локальный максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был пробит 19 марта, когда генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

