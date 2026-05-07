https://1prime.ru/20260507/gosduma-869729522.html

В Госдуме рассказали, как майские праздники повлияют на зарплату

В Госдуме рассказали, как майские праздники повлияют на зарплату - 07.05.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как майские праздники повлияют на зарплату

Сотрудники со сдельной или часовой оплатой труда в мае могут получить зарплату меньше обычного из-за праздников, но работодатель обязан выплатить им... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T04:03+0300

2026-05-07T04:03+0300

2026-05-07T04:55+0300

общество

экономика

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869729522.jpg?1778118934

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Сотрудники со сдельной или часовой оплатой труда в мае могут получить зарплату меньше обычного из-за праздников, но работодатель обязан выплатить им дополнительное вознаграждение за нерабочие дни, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. "По нормам действующего трудового законодательства, сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также "дополнительные выходные", установленные правительством РФ", - сказала Стенякина. Она отметила, что, если сотрудник получает еще и премию, то все будет зависеть, какие условия премирования установлены в его организации. Но, по словам депутата, если работнику установлена часовая тарифная ставка или сдельная система оплаты труда, то размер его зарплаты за месяц будет зависит от того, сколько фактически времени он отработал или какой объем продукции произвел. "Понятно, что в мае меньше рабочих часов (или дней) и по этой логике зарплата должна быть меньше. Но действующее трудовое законодательство сокращает неравенство таких работников по сравнению с положением "окладников", - уточнила Стенякина. Парламентарий пояснила, что работодатели обязаны выплачивать работникам, которые не получают оклад, дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, а размер такого вознаграждения, согласно статье 112 ТК РФ, определяется работодателем самостоятельно. При этом она подчеркнула, что, если работнику установлена часовая тарифная ставка, и он работает по стандартной пятидневной рабочей неделе и дополнительно не привлекался к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), то за эти два дня ему должно быть выплачено дополнительное вознаграждение. "Если же привлекались, то оплата производится в двойном размере", - подытожила Стенякина.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, госдума