Глава МАГАТЭ призвал избегать военных действий у ядерных объектов - 07.05.2026, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ призвал избегать военных действий у ядерных объектов
2026-05-07T20:44+0300
20:44 07.05.2026
 
Глава МАГАТЭ призвал избегать военных действий у ядерных объектов

ВЕНА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне последних инцидентов вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) призвал стороны приложить все усилия, чтобы избежать военных действий вблизи ядерных объектов.
Третьего мая ВСУ нанесли прямой удар беспилотным летательным аппаратом по Лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС, системе, позволяющей вовремя обнаружить радиационную угрозу.
Посетив объект на следующий день, МАГАТЭ констатировала повреждение метеорологического оборудования, используемого для сбора данных об окружающей среде в режиме реального времени в случае ядерной или радиологической аварии. Экспертов оповестили, что в настоящее время это оборудование не работает.
"Это примеры повреждений оборудования для реагирования на ядерные аварийные ситуации, являющиеся прямым результатом военных действий... Мы не можем допустить, чтобы в следующий раз повреждения затронули важное оборудование ядерной безопасности. Я вновь призываю обе стороны приложить все усилия, чтобы избежать военных действий вблизи ядерных объектов, где бы они ни находились", - приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ.
