https://1prime.ru/20260507/grossi-869757957.html

Глава МАГАТЭ призвал избегать военных действий у ядерных объектов

Глава МАГАТЭ призвал избегать военных действий у ядерных объектов - 07.05.2026, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ призвал избегать военных действий у ядерных объектов

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне последних инцидентов вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) призвал стороны приложить все усилия, чтобы избежать военных действий... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T20:44+0300

2026-05-07T20:44+0300

2026-05-07T20:44+0300

рафаэль гросси

магатэ

всу

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869556254_0:177:3015:1873_1920x0_80_0_0_535be0f806a136f41075d6af619d90e3.jpg

ВЕНА, 7 мая - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне последних инцидентов вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) призвал стороны приложить все усилия, чтобы избежать военных действий вблизи ядерных объектов. Третьего мая ВСУ нанесли прямой удар беспилотным летательным аппаратом по Лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС, системе, позволяющей вовремя обнаружить радиационную угрозу. Посетив объект на следующий день, МАГАТЭ констатировала повреждение метеорологического оборудования, используемого для сбора данных об окружающей среде в режиме реального времени в случае ядерной или радиологической аварии. Экспертов оповестили, что в настоящее время это оборудование не работает. "Это примеры повреждений оборудования для реагирования на ядерные аварийные ситуации, являющиеся прямым результатом военных действий... Мы не можем допустить, чтобы в следующий раз повреждения затронули важное оборудование ядерной безопасности. Я вновь призываю обе стороны приложить все усилия, чтобы избежать военных действий вблизи ядерных объектов, где бы они ни находились", - приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ.

https://1prime.ru/20260505/magate-869668706.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рафаэль гросси, магатэ, всу, запорожская аэс