https://1prime.ru/20260507/internet-869736005.html

В Москве 9 мая ограничат доступ к мобильному интернету и "белому списку"

В Москве 9 мая ограничат доступ к мобильному интернету и "белому списку" - 07.05.2026, ПРАЙМ

В Москве 9 мая ограничат доступ к мобильному интернету и "белому списку"

Доступ к мобильному интернету, "белому списку" сайтов и сервисов, сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены 9 мая для обеспечения безопасности,... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T09:19+0300

2026-05-07T09:19+0300

2026-05-07T09:19+0300

технологии

бизнес

россия

москва

рф

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/07/869735915_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2596c91403b8b07f152ddc38ed05247a.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Доступ к мобильному интернету, "белому списку" сайтов и сервисов, сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены 9 мая для обеспечения безопасности, заявило Минцифры РФ. "Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету - в том числе к "белому списку" сайтов - и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены", - заявило министерство в свое канале в "Максе". Там отметили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва, рф, минцифры