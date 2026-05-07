СМИ: США требуют от Ирана моратория на обогащение урана на 20 лет
2026-05-07T03:45+0300
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в рамках возможной мирной сделки требуют от Ирана мораторий на обогащение урана на 20 лет, а также отказ от уже имеющихся ядерных запасов, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
"США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащенных ядерных материалов", - пишет газета.
По информации издания, американская сторона также требует от Тегерана демонтажа ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, запрет на подземные ядерные работы, а также проведение инспекций.
Как ранее сообщал Axios, в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами.
Меморандум, по данным портала, включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.
WSJ: США требуют от Ирана 20-летнего моратория на обогащение урана
