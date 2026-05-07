В аэропорту Калининграда отменили три рейса и более 20 задержали

2026-05-07T09:13+0300

КАЛИНИНГРАД, 7 мая - ПРАЙМ. Три рейса отменено, более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует их данных онлайн-табло аэропорта "Храброво". "В связи с вводом 7 мая временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт", - говорится в сообщении пресс-службы калининградского аэропорта. По данным онлайн-табло "Храброво" в четверг на 7.50 (8.50 мск), отменены три рейса в Москву и Санкт-Петербург. На вылет задерживаются 11 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград и Иваново. На прилет – так же 11 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Волгограда и Новосибирска.

