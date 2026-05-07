Каникулы усиливают финансовое давление на малый бизнес Турции, пишут СМИ - 07.05.2026, ПРАЙМ
Каникулы усиливают финансовое давление на малый бизнес Турции, пишут СМИ
экономика
бизнес
мировая экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
06:25 07.05.2026 (обновлено: 07:04 07.05.2026)
 
Каникулы усиливают финансовое давление на малый бизнес Турции, пишут СМИ

Dünya: майские каникулы усиливают финансовое давление на малый и средний бизнес Турции

АНКАРА, 7 мая – ПРАЙМ. Объявленные правительством девятидневные майские каникулы усиливают финансовое давление на малый и средний бизнес Турции на фоне высокой инфляции и роста издержек, пишет в четверг турецкая деловая газета Dünya.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил длинные каникулы в Турции начиная с 23 мая. Для госслужащих с учетом выходных каникулы продлятся до девяти дней.
"Для многих компаний длинные праздники означают не отдых, а потерю оборота и остановку денежного потока", - пишет издание.
По оценкам издания, особенно тяжело длительные остановки работы переносят малые и средние предприятия, которые продолжают нести расходы даже в период праздников.
Речь идёт о выплате аренды, зарплат, социальных взносов и кредитных обязательств на фоне сохраняющейся высокой инфляции, роста стоимости финансирования и снижения покупательской способности населения.
В публикации подчеркивается, что для многих компаний длительные выходные приводят к задержкам платежей, ухудшению денежного потока и дополнительному давлению на финансовую устойчивость бизнеса.
Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам апреля месяца ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе в апреле индекс увеличился на 4,18%, сообщил ранее в понедельник Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%.
 
