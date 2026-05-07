На Колыме задержали главного инженера предприятия, где погибли рабочие
2026-05-07T13:27+0300
2026-05-07T13:36+0300
На Колыме задержали главного инженера предприятия, где в карьере погибли 8 рабочих
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Задержан главный инженер горнодобывающего предприятия в Магаданской области, где из-за обрушения на угольном карьере погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)... По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников горнодобывающего предприятия, задержан главный инженер", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 апреля в угольном карьере "Кадыкчанский" произошло обрушение горных пород, в результате которого погибли восьми работников предприятия.
Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании ему меры пресечения. Кроме того, выясняются обстоятельства произошедшего и все лица, подлежащие привлечению к ответственности.