На Колыме задержали главного инженера предприятия, где погибли рабочие

2026-05-07T13:27+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Задержан главный инженер горнодобывающего предприятия в Магаданской области, где из-за обрушения на угольном карьере погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)... По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников горнодобывающего предприятия, задержан главный инженер", - говорится в сообщении. По данным следствия, 30 апреля в угольном карьере "Кадыкчанский" произошло обрушение горных пород, в результате которого погибли восьми работников предприятия. Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании ему меры пресечения. Кроме того, выясняются обстоятельства произошедшего и все лица, подлежащие привлечению к ответственности.

