На Колыме задержали главного инженера предприятия, где погибли рабочие - 07.05.2026, ПРАЙМ
На Колыме задержали главного инженера предприятия, где погибли рабочие
На Колыме задержали главного инженера предприятия, где погибли рабочие
Задержан главный инженер горнодобывающего предприятия в Магаданской области, где из-за обрушения на угольном карьере погибли восемь человек, сообщили РИА... | 07.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Задержан главный инженер горнодобывающего предприятия в Магаданской области, где из-за обрушения на угольном карьере погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)... По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников горнодобывающего предприятия, задержан главный инженер", - говорится в сообщении. По данным следствия, 30 апреля в угольном карьере "Кадыкчанский" произошло обрушение горных пород, в результате которого погибли восьми работников предприятия. Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании ему меры пресечения. Кроме того, выясняются обстоятельства произошедшего и все лица, подлежащие привлечению к ответственности.
13:27 07.05.2026 (обновлено: 13:36 07.05.2026)
 
На Колыме задержали главного инженера предприятия, где в карьере погибли 8 рабочих

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Задержан главный инженер горнодобывающего предприятия в Магаданской области, где из-за обрушения на угольном карьере погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)... По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников горнодобывающего предприятия, задержан главный инженер", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 апреля в угольном карьере "Кадыкчанский" произошло обрушение горных пород, в результате которого погибли восьми работников предприятия.
Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании ему меры пресечения. Кроме того, выясняются обстоятельства произошедшего и все лица, подлежащие привлечению к ответственности.
 
