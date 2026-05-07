Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила импорт картофеля - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260507/kartofel-869739329.html
Россия сократила импорт картофеля
Россия сократила импорт картофеля - 07.05.2026, ПРАЙМ
Россия сократила импорт картофеля
Россия с начала 2026 года импортировала 216 тысяч тонн картофеля, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года, снижение наблюдается на фоне высокого... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T11:17+0300
2026-05-07T11:27+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
минсельхоз
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_42bebec6ef383f986d30ca839c592dc3.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия с начала 2026 года импортировала 216 тысяч тонн картофеля, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года, снижение наблюдается на фоне высокого урожая в стране по итогам 2025 года, сообщили РИА Новости в Минсельхозе России. "В текущем году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа. Так, с начала года импорт данной продукции составил порядка 216 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что по итогам 2025 года в России был получен высокий урожай овощей и картофеля – 7,6 миллиона тонн и 8,5 миллиона тонн соответственно. В результате Россия вплотную приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами (89,6% при пороговом значении 90%) и вышла на пороговое значение по картофелю (97,9% при пороговом значении 95%), пояснили в Минсельхозе. Там напомнили, что в прошлом году вступил в силу закон об агроагрегаторах, которые помогают малым производителям поставлять свои товары в торговые сети. Кроме того, был введен новый механизм поддержки таких сельхозкооперативов-агроагрегаторов. В том числе возмещение части затрат на закупку фермерской продукции, субсидии на создание логистической инфраструктуры, закупку оборудования и специализированного автотранспорта, а также льготные кредиты для хранения, сбора, переработки и реализации продукции.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_bbf81c698f85aac8aa25e91d89c1278a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, бизнес, минсельхоз, россия
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, Минсельхоз, РОССИЯ
11:17 07.05.2026 (обновлено: 11:27 07.05.2026)
 
Россия сократила импорт картофеля

Минсельхоз: Россия сократила импорт картофеля с начала года на 20% из-за высокого урожая

Картофель
Картофель
Картофель. Архивное фото
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия с начала 2026 года импортировала 216 тысяч тонн картофеля, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года, снижение наблюдается на фоне высокого урожая в стране по итогам 2025 года, сообщили РИА Новости в Минсельхозе России.
"В текущем году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа. Так, с начала года импорт данной продукции составил порядка 216 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что по итогам 2025 года в России был получен высокий урожай овощей и картофеля – 7,6 миллиона тонн и 8,5 миллиона тонн соответственно.
В результате Россия вплотную приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами (89,6% при пороговом значении 90%) и вышла на пороговое значение по картофелю (97,9% при пороговом значении 95%), пояснили в Минсельхозе.
Там напомнили, что в прошлом году вступил в силу закон об агроагрегаторах, которые помогают малым производителям поставлять свои товары в торговые сети. Кроме того, был введен новый механизм поддержки таких сельхозкооперативов-агроагрегаторов.
В том числе возмещение части затрат на закупку фермерской продукции, субсидии на создание логистической инфраструктуры, закупку оборудования и специализированного автотранспорта, а также льготные кредиты для хранения, сбора, переработки и реализации продукции.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБизнесМинсельхозРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала