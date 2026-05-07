Россия сократила импорт картофеля

Россия с начала 2026 года импортировала 216 тысяч тонн картофеля, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года, снижение наблюдается на фоне высокого... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T11:17+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия с начала 2026 года импортировала 216 тысяч тонн картофеля, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года, снижение наблюдается на фоне высокого урожая в стране по итогам 2025 года, сообщили РИА Новости в Минсельхозе России. "В текущем году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа. Так, с начала года импорт данной продукции составил порядка 216 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что по итогам 2025 года в России был получен высокий урожай овощей и картофеля – 7,6 миллиона тонн и 8,5 миллиона тонн соответственно. В результате Россия вплотную приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами (89,6% при пороговом значении 90%) и вышла на пороговое значение по картофелю (97,9% при пороговом значении 95%), пояснили в Минсельхозе. Там напомнили, что в прошлом году вступил в силу закон об агроагрегаторах, которые помогают малым производителям поставлять свои товары в торговые сети. Кроме того, был введен новый механизм поддержки таких сельхозкооперативов-агроагрегаторов. В том числе возмещение части затрат на закупку фермерской продукции, субсидии на создание логистической инфраструктуры, закупку оборудования и специализированного автотранспорта, а также льготные кредиты для хранения, сбора, переработки и реализации продукции.

