NYT назвала войну США с Ираном экономической катастрофой для Европы - 07.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
NYT назвала войну США с Ираном экономической катастрофой для Европы
Конфликт на Ближнем Востоке стал экономической катастрофой для большей части Европы, пишет автор колонки в американской газете New York Times немецкий политолог | 07.05.2026, ПРАЙМ
09:32 07.05.2026
 
NYT назвала войну США с Ираном экономической катастрофой для Европы

NYT: конфликт на Ближнем Востоке стал экономической катастрофой для большей части Европы

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке стал экономической катастрофой для большей части Европы, пишет автор колонки в американской газете New York Times немецкий политолог Клаудия Майор.
"Война с Ираном стала экономической катастрофой для большей части Европы. Практически полное закрытие Ормузского пролива, через который до войны проходило около 20% мирового экспорта нефти и газа, привело к росту цен на энергоносители, усилению инфляции и подавлению неуверенного экономического роста, который наблюдался ранее", - пишет автор статьи.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выразили мнение, что число работающих бедных - тех, у кого есть постоянная работа, но зарплаты не хватает для удовлетворения базовых потребностей, - на Западе вырастет в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
 
