КНДР не связана обязательствами по ДНЯО, заявил постпред при ООН

Постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что страна ни в коем случае не связана обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что страна ни в коем случае не связана обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По словам постпреда, на обзорной конференции по ДНЯО в штаб-квартире ООН США и некоторые их союзники нарушают атмосферу мероприятия, "безосновательно придираясь" к статусу КНДР как ядерного государства, не участвующего в договоре. "Статус КНДР как ядерного государства не изменяется риторическим утверждением внешних сил или их односторонним желанием. Еще раз уточняю, что КНДР ни в коем случае не связана ДНЯО", - цитирует агентство заявление постпреда для прессы. Он отметил, что главной темой на конференции должно быть предотвращение "нарушения обязательств" по договору со стороны США и некоторых стран, которые отказываются от обязательств государства - участника ДНЯО для ядерного разоружения и "прибегают к ядерному распространению", включая предоставление "сил расширенного сдерживания" и передачу технологии строительства атомных подлодок. Ким Сон добавил, что Пхеньян будет оставаться верным исполнению своих обязательств по закону о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных сил и по конституции КНДР, зафиксировавшей правовой статус ядерного государства, чтобы вносить активный вклад в усилия международного сообщества для обеспечения глобального мира и безопасности и стратегической стабильности. КНДР развивает ядерную и ракетную программы, несмотря на международные санкции. Страна провела уже несколько ядерных испытаний и многочисленные запуски баллистических ракет.

