Биржевые цены на кофе сорта арабика опустились до минимума с 2024 года - 07.05.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на кофе сорта арабика опустились до минимума с 2024 года
Биржевые цены на кофе сорта арабика опустились до минимума с 2024 года

Биржевые цены на кофе сорта арабика опустились до минимума с ноября 2024 года

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг опускаются на 4%, впервые с ноября 2024 года уйдя ниже 6000 долларов за тонну, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.04 мск стоимость июльского фьючерса на кофе арабика снижались на 4,03% относительно предыдущего закрытия - до 2,724 доллара за фунт (около 6005 долларов за тонну). Минутами ранее показатель впервые с 14 ноября 2024 года опускался ниже отметки в 6000 долларов за тонну.
Стоимость арабики снижается второй день подряд, а по итогам апреля она опустилась на 2%.
Цена июльского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время росла на 0,27% - до 3405 долларов за тонну.
