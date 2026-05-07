Биржевые цены на кофе сорта арабика опустились до минимума с 2024 года

2026-05-07T18:12+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг опускаются на 4%, впервые с ноября 2024 года уйдя ниже 6000 долларов за тонну, следует из данных торгов. По состоянию на 18.04 мск стоимость июльского фьючерса на кофе арабика снижались на 4,03% относительно предыдущего закрытия - до 2,724 доллара за фунт (около 6005 долларов за тонну). Минутами ранее показатель впервые с 14 ноября 2024 года опускался ниже отметки в 6000 долларов за тонну. Стоимость арабики снижается второй день подряд, а по итогам апреля она опустилась на 2%. Цена июльского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время росла на 0,27% - до 3405 долларов за тонну.

