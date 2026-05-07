https://1prime.ru/20260507/kofe-869754164.html
Биржевые цены на кофе сорта арабика опустились до минимума с 2024 года
Биржевые цены на кофе сорта арабика опустились до минимума с 2024 года - 07.05.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на кофе сорта арабика опустились до минимума с 2024 года
Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг опускаются на 4%, впервые с ноября 2024 года уйдя ниже 6000 долларов за тонну, следует из данных торгов. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T18:12+0300
2026-05-07T18:12+0300
2026-05-07T18:12+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859604456_118:0:3759:2048_1920x0_80_0_0_e7c6ea597064500959ddc92a70d90ca6.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг опускаются на 4%, впервые с ноября 2024 года уйдя ниже 6000 долларов за тонну, следует из данных торгов. По состоянию на 18.04 мск стоимость июльского фьючерса на кофе арабика снижались на 4,03% относительно предыдущего закрытия - до 2,724 доллара за фунт (около 6005 долларов за тонну). Минутами ранее показатель впервые с 14 ноября 2024 года опускался ниже отметки в 6000 долларов за тонну. Стоимость арабики снижается второй день подряд, а по итогам апреля она опустилась на 2%. Цена июльского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время росла на 0,27% - до 3405 долларов за тонну.
https://1prime.ru/20260419/kofe-869264982.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859604456_573:0:3304:2048_1920x0_80_0_0_44b2597c043fe7acb45a836838a803b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Биржевые цены на кофе сорта арабика опустились до минимума с 2024 года
Биржевые цены на кофе сорта арабика опустились до минимума с ноября 2024 года
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика в четверг опускаются на 4%, впервые с ноября 2024 года уйдя ниже 6000 долларов за тонну, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.04 мск стоимость июльского фьючерса на кофе арабика снижались на 4,03% относительно предыдущего закрытия - до 2,724 доллара за фунт (около 6005 долларов за тонну). Минутами ранее показатель впервые с 14 ноября 2024 года опускался ниже отметки в 6000 долларов за тонну.
Стоимость арабики снижается второй день подряд, а по итогам апреля она опустилась на 2%.
Цена июльского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время росла на 0,27% - до 3405 долларов за тонну.
Индонезия может увеличить экспорт кофе в Россию