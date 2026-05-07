Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани более ста отелей будут работать летом по системе "все включено" - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/kuban-869740092.html
На Кубани более ста отелей будут работать летом по системе "все включено"
На Кубани более ста отелей будут работать летом по системе "все включено" - 07.05.2026, ПРАЙМ
На Кубани более ста отелей будут работать летом по системе "все включено"
Более 100 отелей по системе "все включено" будут работать летом 2026 года в Краснодарском крае, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T11:30+0300
2026-05-07T11:40+0300
туризм
бизнес
россия
краснодарский край
крым
анапа
российский союз туриндустрии
интурист
https://cdnn.1prime.ru/img/83592/50/835925003_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d9571a6d5f0769d2686cd94a1318254.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Более 100 отелей по системе "все включено" будут работать летом 2026 года в Краснодарском крае, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса "Островок". "По данным сервиса онлайн-бронирования "Островок", в Краснодарском крае на лето 2026 года отдых по системе "все включено" предлагают более 100 отелей, в Крыму – 15 и столько же в Московской области"- рассказали в РСТ. При этом Анапа является курортом с самым большим количеством отелей "все включено". "Там их 80, что составляет 80% от общего числа таких объектов в Краснодарском крае и более 61% - в России", - приводит союз данные "Островка". Как отмечает директор по продукту "Мультитура" Евгения Кизей, спрос на отели такой категории остается стабильно высоким. "Туристы едут в отели сети с концепцией "все включено" ради насыщенной программы и беззаботного отдыха, когда уже все продумано и сделано для них", - подчеркнула она. В свою очередь директор департамента внутреннего туризма туроператора "Интурист" Сергей Стребков отметил, что в числе основных трендов в пятизвездочных отелях "все включено" является расширение предложения и внедрение системы "ультра все включено". По его словам, такой сегмент востребован среди российских туристов. "Отмечаем ежегодный прирост спроса на такие отели в Анапе, Геленджике, Крыму – и снижение продаж в этом же сегменте в Сочи", - заключил он.
краснодарский край
крым
анапа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83592/50/835925003_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d42fda4e113a0aada0fa58f863da70ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, краснодарский край, крым, анапа, российский союз туриндустрии, интурист
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, КРЫМ, АНАПА, Российский союз туриндустрии, Интурист
11:30 07.05.2026 (обновлено: 11:40 07.05.2026)
 
На Кубани более ста отелей будут работать летом по системе "все включено"

РСТ: более 100 отелей будут работать летом в Краснодарском крае по системе "все включено"

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Анапа
Города России. Анапа - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Города России. Анапа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Более 100 отелей по системе "все включено" будут работать летом 2026 года в Краснодарском крае, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса "Островок".
"По данным сервиса онлайн-бронирования "Островок", в Краснодарском крае на лето 2026 года отдых по системе "все включено" предлагают более 100 отелей, в Крыму – 15 и столько же в Московской области"- рассказали в РСТ.
При этом Анапа является курортом с самым большим количеством отелей "все включено". "Там их 80, что составляет 80% от общего числа таких объектов в Краснодарском крае и более 61% - в России", - приводит союз данные "Островка".
Как отмечает директор по продукту "Мультитура" Евгения Кизей, спрос на отели такой категории остается стабильно высоким. "Туристы едут в отели сети с концепцией "все включено" ради насыщенной программы и беззаботного отдыха, когда уже все продумано и сделано для них", - подчеркнула она.
В свою очередь директор департамента внутреннего туризма туроператора "Интурист" Сергей Стребков отметил, что в числе основных трендов в пятизвездочных отелях "все включено" является расширение предложения и внедрение системы "ультра все включено".
По его словам, такой сегмент востребован среди российских туристов. "Отмечаем ежегодный прирост спроса на такие отели в Анапе, Геленджике, Крыму – и снижение продаж в этом же сегменте в Сочи", - заключил он.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКраснодарский крайКРЫМАНАПАРоссийский союз туриндустрииИнтурист
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала