На Кубани более ста отелей будут работать летом по системе "все включено"
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Более 100 отелей по системе "все включено" будут работать летом 2026 года в Краснодарском крае, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса "Островок". "По данным сервиса онлайн-бронирования "Островок", в Краснодарском крае на лето 2026 года отдых по системе "все включено" предлагают более 100 отелей, в Крыму – 15 и столько же в Московской области"- рассказали в РСТ. При этом Анапа является курортом с самым большим количеством отелей "все включено". "Там их 80, что составляет 80% от общего числа таких объектов в Краснодарском крае и более 61% - в России", - приводит союз данные "Островка". Как отмечает директор по продукту "Мультитура" Евгения Кизей, спрос на отели такой категории остается стабильно высоким. "Туристы едут в отели сети с концепцией "все включено" ради насыщенной программы и беззаботного отдыха, когда уже все продумано и сделано для них", - подчеркнула она. В свою очередь директор департамента внутреннего туризма туроператора "Интурист" Сергей Стребков отметил, что в числе основных трендов в пятизвездочных отелях "все включено" является расширение предложения и внедрение системы "ультра все включено". По его словам, такой сегмент востребован среди российских туристов. "Отмечаем ежегодный прирост спроса на такие отели в Анапе, Геленджике, Крыму – и снижение продаж в этом же сегменте в Сочи", - заключил он.
