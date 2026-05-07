МАГАТЭ оповестили, что 5 мая один из БПЛА упал на здание центра по ЧС ЗАЭС - 07.05.2026, ПРАЙМ
МАГАТЭ оповестили, что 5 мая один из БПЛА упал на здание центра по ЧС ЗАЭС
МАГАТЭ, Энергодар, Запорожская АЭС
МАГАТЭ оповестили, что 5 мая один из БПЛА упал на здание центра по ЧС ЗАЭС

Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
ВЕНА, 7 мая - ПРАЙМ. МАГАТЭ проинформировали, что один из обнаруженных 5 мая над Энергодаром БПЛА упал на здание центра по ЧС Запорожской АЭС (ЗАЭС), были разбиты окна, говорится в заявлении агентства.
"Экспертов МАГАТЭ проинформировали о том, что один из более чем 20 беспилотных летательных аппаратов, обнаруженных 5 мая над Энергодаром - где проживает большая часть персонала ЗАЭС - по сообщениям, упал на здание, в котором размещается внеплощадочный центр по чрезвычайным ситуациям ЗАЭС, в результате чего были разбиты окна", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
Уточняется, что самому центру по чрезвычайным ситуациям повреждений не нанесено.
