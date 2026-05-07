https://1prime.ru/20260507/makhachkala-869762310.html

В Махачкале восстановили электроснабжение

В Махачкале восстановили электроснабжение - 07.05.2026, ПРАЙМ

В Махачкале восстановили электроснабжение

Энергетики полностью восстановили электроснабжение жителей Махачкалы, оставшихся без света после пожара на подстанции, сообщается в Telegram-канале "Россети... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T23:42+0300

2026-05-07T23:42+0300

2026-05-07T23:42+0300

махачкала

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/04/866200598_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e235caad6139b548fd6096d7656d2b54.jpg

МАХАЧКАЛА, 7 мая - ПРАЙМ. Энергетики полностью восстановили электроснабжение жителей Махачкалы, оставшихся без света после пожара на подстанции, сообщается в Telegram-канале "Россети Северный Кавказ". В четверг в Махачкале произошло возгорание на подстанции 110 кВ "Новая". По данным ГУ МЧС по Дагестану, без света остались более 90,5 тысяч человек. "Специалисты "Дагэнерго" в течение трех часов полностью восстановили электроснабжение потребителей в Махачкале, обесточенных из-за технологического нарушения на подстанции", – говорится в сообщении. Отмечается, что энергетики провели все необходимые мероприятия для скорейшего возобновления подачи электроэнергии "после сложного технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Новая".

https://1prime.ru/20260505/zhukovskiy-869697340.html

махачкала

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

махачкала, дагестан