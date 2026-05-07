В Махачкале восстановили электроснабжение
Энергетики полностью восстановили электроснабжение жителей Махачкалы, оставшихся без света после пожара на подстанции, сообщается в Telegram-канале "Россети... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T23:42+0300
МАХАЧКАЛА, 7 мая - ПРАЙМ. Энергетики полностью восстановили электроснабжение жителей Махачкалы, оставшихся без света после пожара на подстанции, сообщается в Telegram-канале "Россети Северный Кавказ". В четверг в Махачкале произошло возгорание на подстанции 110 кВ "Новая". По данным ГУ МЧС по Дагестану, без света остались более 90,5 тысяч человек. "Специалисты "Дагэнерго" в течение трех часов полностью восстановили электроснабжение потребителей в Махачкале, обесточенных из-за технологического нарушения на подстанции", – говорится в сообщении. Отмечается, что энергетики провели все необходимые мероприятия для скорейшего возобновления подачи электроэнергии "после сложного технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Новая".
В Махачкале восстановили прерванное из-за пожара на подстанции электроснабжение