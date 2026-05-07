https://1prime.ru/20260507/malayziya-869737187.html

Запуск чартеров из России в Малайзию перенесли

Запуск чартеров из России в Малайзию перенесли - 07.05.2026, ПРАЙМ

Запуск чартеров из России в Малайзию перенесли

Запуск чартерной программы рейсов из России в Малайзию перенесен ввиду отсутствия заказчика в туристической отрасли, сейчас идет процесс переговоров с... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T09:59+0300

2026-05-07T09:59+0300

2026-05-07T10:21+0300

туризм

бизнес

россия

малайзия

рф

red wings

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866716510_0:59:3236:1879_1920x0_80_0_0_d512a9d23cbd9958746accd08ddaa028.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Запуск чартерной программы рейсов из России в Малайзию перенесен ввиду отсутствия заказчика в туристической отрасли, сейчас идет процесс переговоров с туроператорами, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. В марте глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что Россия ведет переговоры о возобновлении прямого авиасообщения с Малайзией. При этом в феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что ведомство рассчитывает на запуск в 2026 году авиарейсов между двумя странами. "Запуск чартерной полетной программы перенесен ввиду отсутствия заказчика от туристической отрасли. Авиакомпания находится в процессе переговоров с туроператорами, в том числе для определения конкурентной цены туров", - сообщили в Минтрансе РФ. Планировалось, что рейсы в Малайзию будут выполняться силами российской авиакомпании Red Wings на чартерной основе, отметили в ведомстве. Сейчас авиакомпании России имеют разрешения на полеты в аэропорты Куала-Лумпура и Лангкави. "Параллельно ведется финализация работы по аккредитации российской авиакомпании (Red Wings - ред.) в авиавластях Малайзии", - добавили в ведомстве.

малайзия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, малайзия, рф, red wings, росавиация