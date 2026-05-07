Запуск чартеров из России в Малайзию перенесли
Запуск чартерной программы рейсов из России в Малайзию перенесен ввиду отсутствия заказчика в туристической отрасли, сейчас идет процесс переговоров с... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T10:21+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Запуск чартерной программы рейсов из России в Малайзию перенесен ввиду отсутствия заказчика в туристической отрасли, сейчас идет процесс переговоров с туроператорами, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. В марте глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что Россия ведет переговоры о возобновлении прямого авиасообщения с Малайзией. При этом в феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что ведомство рассчитывает на запуск в 2026 году авиарейсов между двумя странами. "Запуск чартерной полетной программы перенесен ввиду отсутствия заказчика от туристической отрасли. Авиакомпания находится в процессе переговоров с туроператорами, в том числе для определения конкурентной цены туров", - сообщили в Минтрансе РФ. Планировалось, что рейсы в Малайзию будут выполняться силами российской авиакомпании Red Wings на чартерной основе, отметили в ведомстве. Сейчас авиакомпании России имеют разрешения на полеты в аэропорты Куала-Лумпура и Лангкави. "Параллельно ведется финализация работы по аккредитации российской авиакомпании (Red Wings - ред.) в авиавластях Малайзии", - добавили в ведомстве.
Минтранс: запуск чартеров из России в Малайзию перенесли из-за отсутствия заказчика