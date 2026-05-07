https://1prime.ru/20260507/markirovka-869746256.html
Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак"
Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак" - 07.05.2026, ПРАЙМ
Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак"
Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак" и подчеркнул важность этой работы. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T14:16+0300
2026-05-07T14:16+0300
2026-05-07T14:42+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
"честный знак"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак" и подчеркнул важность этой работы.Президент в четверг провел в Кремле встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Глава госкорпорации отдельно остановился на работе системы цифровой маркировки "Честный знак"."Это очень важная работа. Здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать", - подчеркнул Путин, заслушав доклад Чемезова.Глава "Ростеха" отметил, что благодаря такой маркировке просроченная продукция просто не пробивается на кассе. В результате количество, например, просроченной молочной продукции сократилось в 199 раз, а воды – в 550 раз, сообщил Чемезов."Это здорово. Согласен", - оценил президент.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владимир путин, "честный знак"
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, "Честный знак"
Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак"
Путин на встрече с Чемезовым поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак"
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак" и подчеркнул важность этой работы.
Президент в четверг провел в Кремле встречу с главой "Ростеха
" Сергеем Чемезовым
. Глава госкорпорации отдельно остановился на работе системы цифровой маркировки "Честный знак".
"Это очень важная работа. Здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать", - подчеркнул Путин, заслушав доклад Чемезова.
Глава "Ростеха" отметил, что благодаря такой маркировке просроченная продукция просто не пробивается на кассе. В результате количество, например, просроченной молочной продукции сократилось в 199 раз, а воды – в 550 раз, сообщил Чемезов.
"Это здорово. Согласен", - оценил президент.