Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак"

Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак" и подчеркнул важность этой работы. | 07.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак" и подчеркнул важность этой работы.Президент в четверг провел в Кремле встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Глава госкорпорации отдельно остановился на работе системы цифровой маркировки "Честный знак"."Это очень важная работа. Здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать", - подчеркнул Путин, заслушав доклад Чемезова.Глава "Ростеха" отметил, что благодаря такой маркировке просроченная продукция просто не пробивается на кассе. В результате количество, например, просроченной молочной продукции сократилось в 199 раз, а воды – в 550 раз, сообщил Чемезов."Это здорово. Согласен", - оценил президент.

