Производителей фототехники и косметики начнут проверять перед маркировкой - 07.05.2026, ПРАЙМ
Производителей фототехники и косметики начнут проверять перед маркировкой
Производителей фототехники и косметики начнут проверять перед маркировкой - 07.05.2026, ПРАЙМ
Производителей фототехники, косметики и стройматериалов начнут проверять перед маркировкой

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ ввело обязательную оценку производителей товаров, которые подлежат маркировке в системе "Честный знак", новый порядок затронет фототехнику, парфюмерию, бытовую химию, товары для детей, смазочные материалы и стройматериалы, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак" и подчеркнул важность этой работы.
"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам оценки производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", - говорится в документе.
Раньше производитель просто регистрировался в системе и начинал маркировать товары. Теперь перед этим государство проведет оценку и проверит, насколько производитель готов к работе с "Честным знаком", добросовестный ли он игрок и действительно ли его продукция соответствует требованиям.
Это сделано для того, чтобы отсечь недобросовестных участников и контрафакт.
Минпромторг должен до 1 сентября 2026 года подготовить и внести в правительство обновленные правила маркировки для всех перечисленных категорий - с прописанным механизмом оценки производителей.
Также до 1 июля ведомство обязано внести изменения в типовые договоры на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки. В них появится пункт о проверке достоверности сведений, которые производитель указывает о себе и о способе ввода товаров в оборот.
Постановление вступает в силу через 60 дней после официальной публикации. Но пункты, касающиеся подготовки изменений Минпромторгом, действуют уже со дня публикации, чтобы у ведомства было время на разработку документов.
Новая система оценки должна сделать рынок маркированных товаров более прозрачным и защитить потребителей от нелегальной и небезопасной продукции.
