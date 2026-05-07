Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство лайнера МС-21
Сертификационный испытания пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года, серийный выпуск бортов, как ожидается, начнется в 2027
2026-05-07T14:35+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Сертификационный испытания пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года, серийный выпуск бортов, как ожидается, начнется в 2027 году, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "По МС-21 – треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины", - сказал Чемезов.В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал, что первые 18 законтрактованных российских лайнеров МС-21, как ожидается, будут переданы отечественным перевозчикам в 2026-2027 годах.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
Чемезов: серийный выпуск лайнера МС-21 планируют начать в 2027 году