Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство лайнера МС-21 - 07.05.2026, ПРАЙМ
Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство лайнера МС-21
Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство лайнера МС-21
Сертификационный испытания пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года, серийный выпуск бортов, как ожидается, начнется в 2027 | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T14:35+0300
2026-05-07T14:42+0300
экономика
бизнес
рф
сергей чемезов
владимир путин
ростех
воздушный транспорт
14:35 07.05.2026 (обновлено: 14:42 07.05.2026)
 
Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство лайнера МС-21

Чемезов: серийный выпуск лайнера МС-21 планируют начать в 2027 году

© РИА Новости . Илья Питалев | Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Сертификационный испытания пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года, серийный выпуск бортов, как ожидается, начнется в 2027 году, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По МС-21 – треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины", - сказал Чемезов.
В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал, что первые 18 законтрактованных российских лайнеров МС-21, как ожидается, будут переданы отечественным перевозчикам в 2026-2027 годах.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
 
