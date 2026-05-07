https://1prime.ru/20260507/mc21-869747222.html

Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство лайнера МС-21

Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство лайнера МС-21 - 07.05.2026, ПРАЙМ

Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство лайнера МС-21

Сертификационный испытания пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года, серийный выпуск бортов, как ожидается, начнется в 2027 | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T14:35+0300

2026-05-07T14:35+0300

2026-05-07T14:42+0300

экономика

бизнес

рф

сергей чемезов

владимир путин

ростех

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/02/868832859_0:105:3269:1944_1920x0_80_0_0_21d3085d6f1767d960f264cd758e40a2.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Сертификационный испытания пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года, серийный выпуск бортов, как ожидается, начнется в 2027 году, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "По МС-21 – треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины", - сказал Чемезов.В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков сообщал, что первые 18 законтрактованных российских лайнеров МС-21, как ожидается, будут переданы отечественным перевозчикам в 2026-2027 годах.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, сергей чемезов, владимир путин, ростех, воздушный транспорт