Германия не может защитить граждан от колебаний рынка, заявил Мерц

2026-05-07T17:48+0300

БЕРЛИН, 7 мая - ПРАЙМ. Германия не способна обеспечить защиту своих граждан и бизнеса от всех колебаний, которые происходят на рынке, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Государство не может защитить ни граждан, ни предприятия от всех колебаний рынка", - сказал Мерц. Ранее канцлер заявил, что Германия сталкивается с серьезными переменами в мире и накопившимися структурными проблемами внутри страны, которые вместе формируют "эпохальный перелом", и попросил с пониманием и терпением отнестись к процессу реформ, которые проводит правительство ФРГ. Исследование компании YouGov ранее выявило, что 74% граждан ФРГ негативно настроены по отношению к Мерцу. Согласно исследованию, по сравнению с мартом число граждан Германии, благосклонно относящихся к Мерцу, уменьшилось на четыре процентных пункта, а число тех, кто относится к нему негативно, увеличилось на пять процентных пунктов.

