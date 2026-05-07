Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД осудил предоставление Арменией "трибуны" Зеленскому для угроз России - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260507/mid-869758627.html
МИД осудил предоставление Арменией "трибуны" Зеленскому для угроз России
МИД осудил предоставление Арменией "трибуны" Зеленскому для угроз России - 07.05.2026, ПРАЙМ
МИД осудил предоставление Арменией "трибуны" Зеленскому для угроз России
Послу Армении в России Гургену Арсеняну заявлено о недопустимости предоставления Ереваном "трибуны" Владимиру Зеленскому для озвучивания угроз в адрес России,... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T21:14+0300
2026-05-07T21:29+0300
россия
ереван
армения
владимир зеленский
мид рф
украина
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861431468_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_d3ebb704258f1670343d3a863453f88d.jpg
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Послу Армении в России Гургену Арсеняну заявлено о недопустимости предоставления Ереваном "трибуны" Владимиру Зеленскому для озвучивания угроз в адрес России, заявили в четверг в МИД РФ. Арсенян был вызван в четверг в МИД России, где встретился с замглавы министерства Михаилом Галузиным. "Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС "трибуны" главарю киевского нацистского режима Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России", - сказано в заявлении на сайте министерства. В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения-ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в данных мероприятиях. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, заявила, что приезд Зеленского в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз.
https://1prime.ru/20260507/peremirie-869740766.html
ереван
армения
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861431468_407:0:2848:1831_1920x0_80_0_0_2b1fa8ac5ebbe6f2ec5285dff516689c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ереван, армения, владимир зеленский, мид рф, украина
РОССИЯ, Ереван, АРМЕНИЯ, Владимир Зеленский, МИД РФ, УКРАИНА, Политика
21:14 07.05.2026 (обновлено: 21:29 07.05.2026)
 
МИД осудил предоставление Арменией "трибуны" Зеленскому для угроз России

МИД осудил предоставление Зеленскому "трибуны" для угроз в адрес России со стороны Армении

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Послу Армении в России Гургену Арсеняну заявлено о недопустимости предоставления Ереваном "трибуны" Владимиру Зеленскому для озвучивания угроз в адрес России, заявили в четверг в МИД РФ.
Арсенян был вызван в четверг в МИД России, где встретился с замглавы министерства Михаилом Галузиным.
"Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС "трибуны" главарю киевского нацистского режима Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России", - сказано в заявлении на сайте министерства.
В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения-ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в данных мероприятиях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, заявила, что приезд Зеленского в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня, заявил МИД России
11:40
 
ПолитикаРОССИЯЕреванАРМЕНИЯВладимир ЗеленскийМИД РФУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала