МИД осудил предоставление Арменией "трибуны" Зеленскому для угроз России

2026-05-07T21:14+0300

МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Послу Армении в России Гургену Арсеняну заявлено о недопустимости предоставления Ереваном "трибуны" Владимиру Зеленскому для озвучивания угроз в адрес России, заявили в четверг в МИД РФ. Арсенян был вызван в четверг в МИД России, где встретился с замглавы министерства Михаилом Галузиным. "Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС "трибуны" главарю киевского нацистского режима Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России", - сказано в заявлении на сайте министерства. В Ереване 4-5 мая проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), а также был организован первый саммит Армения-ЕС. Владимир Зеленский принимал участие в данных мероприятиях. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости, заявила, что приезд Зеленского в Ереван показал армянам, какое будущее для них готовит Евросоюз.

