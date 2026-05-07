Минфин Японии не комментирует возможность валютных интервенций - 07.05.2026, ПРАЙМ
Минфин Японии не комментирует возможность валютных интервенций
06:22 07.05.2026
 
Минфин Японии не комментирует возможность валютных интервенций

Минфин Японии не стал комментировать возможность серии валютных интервенций в выходные

ТОКИО, 7 мая – ПРАЙМ. Заместитель министра финансов Японии Ацуси Мимура не стал комментировать вопрос о возможности серии валютных интервенций в течение недели выходных дней в Японии.
В понедельник, 4 мая, около 13.00 (7.00 мск) курс иены по отношению к доллару в течение 10 минут вырос на 1,5 иены, а в среду примерно в то же время курс за полчаса поднялся на 2,7 иены за доллар.
"Необходимости что-то комментировать нет", - сказал журналистам Мимура.
До этого Япония проводила валютную интервенцию 30 апреля из-за рекордного за два года падения курса иены до 160,48 иены за доллар.
 
