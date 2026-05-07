https://1prime.ru/20260507/minpromtorg-869759277.html

Минпромторг стал новым ответственным за технологическую политику России

Минпромторг стал новым ответственным за технологическую политику России - 07.05.2026, ПРАЙМ

Минпромторг стал новым ответственным за технологическую политику России

Минпромторг вместо Минэкономразвития стал новым федеральным органом власти, который будет отвечать за технологическую политику России, следует из постановления... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T21:45+0300

2026-05-07T21:45+0300

2026-05-07T21:45+0300

россия

минпромторг

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минпромторг вместо Минэкономразвития стал новым федеральным органом власти, который будет отвечать за технологическую политику России, следует из постановления правительства. "Правительство Российской Федерации постановляет определить Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области технологической политики в Российской Федерации", - сказано в документе. Ранее за технологическую политику отвечало Минэкономразвития. При этом некоторые функции, например, создание благоприятных условий для осуществления деятельности по реализации технологической политики, выполнял и Роспатент. Ключевыми задачами министерства в этой сфере становится, в частности, обеспечение автоматизированного обмена данными между участниками технологического развития; защита и актуализация информации, используемой для принятия решений в области технологической политики; предоставление доступа к данным заинтересованным лицам, включая организации, содействующие развитию технологий.

https://1prime.ru/20260507/alyuminiy-869744310.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минпромторг, роспатент