Минпромторг стал новым ответственным за технологическую политику России - 07.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260507/minpromtorg-869759277.html
Минпромторг стал новым ответственным за технологическую политику России
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минпромторг вместо Минэкономразвития стал новым федеральным органом власти, который будет отвечать за технологическую политику России, следует из постановления правительства.
"Правительство Российской Федерации постановляет определить Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области технологической политики в Российской Федерации", - сказано в документе.
Ранее за технологическую политику отвечало Минэкономразвития. При этом некоторые функции, например, создание благоприятных условий для осуществления деятельности по реализации технологической политики, выполнял и Роспатент.
Ключевыми задачами министерства в этой сфере становится, в частности, обеспечение автоматизированного обмена данными между участниками технологического развития; защита и актуализация информации, используемой для принятия решений в области технологической политики; предоставление доступа к данным заинтересованным лицам, включая организации, содействующие развитию технологий.
