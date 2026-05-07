Минпромторг стал новым ответственным за технологическую политику России
2026-05-07T21:45+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Минпромторг вместо Минэкономразвития стал новым федеральным органом власти, который будет отвечать за технологическую политику России, следует из постановления правительства. "Правительство Российской Федерации постановляет определить Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области технологической политики в Российской Федерации", - сказано в документе. Ранее за технологическую политику отвечало Минэкономразвития. При этом некоторые функции, например, создание благоприятных условий для осуществления деятельности по реализации технологической политики, выполнял и Роспатент. Ключевыми задачами министерства в этой сфере становится, в частности, обеспечение автоматизированного обмена данными между участниками технологического развития; защита и актуализация информации, используемой для принятия решений в области технологической политики; предоставление доступа к данным заинтересованным лицам, включая организации, содействующие развитию технологий.
Минпромторг вместо МЭР назначен ответственным за технологическую политику России
