https://1prime.ru/20260507/mironov-869727634.html

Миронов предложил запретить чиновникам владеть зарубежной недвижимостью

Миронов предложил запретить чиновникам владеть зарубежной недвижимостью - 07.05.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил запретить чиновникам владеть зарубежной недвижимостью

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов выступил с идеей запретить чиновникам и их близким родственникам владеть зарубежной... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T01:23+0300

2026-05-07T01:23+0300

2026-05-07T01:23+0300

бизнес

общество

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869727634.jpg?1778106223

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов выступил с идеей запретить чиновникам и их близким родственникам владеть зарубежной недвижимостью. "Мы внесем законопроект о запрете для чиновников и их семей на владение зарубежной недвижимостью, а также об ответственности за сокрытие такого владения", – сказал Миронов РИА Новости. По его словам, человек, который противится победе своей страны, - это "тихий коррупционер", который накопил за "душонкой" капитал и подготовил "запасной аэродром" в виде дома или квартиры за рубежом. "Такие люди недостойны государственной службы и представляют для страны угрозу", – сказал лидер партии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , недвижимость