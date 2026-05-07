Lufthansa, возможно, будет вынуждена дозаправляться в Москве
2026-05-07T02:42+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Немецкая авиакомпания Lufthansa, возможно, будет вынуждена дозаправлять свои самолеты в Москве на фоне топливного кризиса, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Lufthansa, возможно, будет вынуждена заправляться в Москве, поскольку ей приходится рассматривать варианты промежуточных посадок для дозаправки. Кроме того, во время этих остановок она, вероятно, станет закупать российские продукты питания — на фоне того, как продовольственный кризис охватывает Евросоюз", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
Так он прокомментировал новость о том, что Lufthansa разрабатывает планы, согласно которым ее самолеты смогут останавливаться на дозаправку в случае нехватки топлива в пункте назначения.
Двумя неделями ранее авиаконцерн сообщил, что принял решение до октября сократить 20 тысяч ближнемагистральных рейсов ради экономии авиационного топлива, цена на которое выросла из-за конфликта на Ближнем Востоке. Lufthansa, куда входят швейцарские Swiss и Edelweiss, заявила, что сможет покрыть 80% потребностей в топливе на этот год и 40% на 2027 год.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
