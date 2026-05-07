Россия нарастила экспорт готовой мясной продукции за два месяца

Россия за два месяца 2026 года нарастила экспорт готовой мясной продукции на 8% в стоимостном выражении - до 42 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T12:30+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия за два месяца 2026 года нарастила экспорт готовой мясной продукции на 8% в стоимостном выражении - до 42 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, за два месяца 2026 года Россия экспортировала около 13 тысяч тонн готовой мясной продукции на 42 миллиона долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 8% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.В центре отметили, что Казахстан находится на первой строчке среди крупнейших стран-импортеров этой продукции, закупив порядка 7,5 тысячи тонн на сумму около 22 миллионов долларов.

