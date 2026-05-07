https://1prime.ru/20260507/nadbavka-869745664.html
Россиянам рассказали о надбавке к пенсии за детей на иждивении
Россиянам рассказали о надбавке к пенсии за детей на иждивении - 07.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о надбавке к пенсии за детей на иждивении
Россиянин может оформить повышенную фиксированную выплату к пенсии по старости или инвалидности за детей на иждивении, сообщило министерство труда и социальной... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T13:39+0300
2026-05-07T13:39+0300
2026-05-07T14:01+0300
общество
рф
пенсия
минтруд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864753025_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_429999baf234ac112bff78047b3b714b.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россиянин может оформить повышенную фиксированную выплату к пенсии по старости или инвалидности за детей на иждивении, сообщило министерство труда и социальной защиты РФ в мессенджере "Макс". "Если вы получаете пенсию по старости или инвалидности и у вас есть дети на иждивении, вы можете оформить ежемесячную надбавку к страховой пенсии", - говорится в сообщении. Уточняется, что получить такую надбавку могут как работающие, так и неработающие пенсионеры. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии положено пенсионерам, имеющим детей: до 18 лет, от 18 до 23 лет при очном обучении, старше 23 лет, если они стали инвалидами с детства до 18 лет. В ведомстве отметили, что получать доплату можно не только за своих детей, но и за внуков, правнуков, братьев или сестер – если нет трудоспособных родителей, которые их содержат. Фиксированная выплата к страховой пенсии – это базовая сумма, которая не зависит от стажа и пенсионных коэффициентов. Выплата приходит ежемесячно – вместе с основной пенсией.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864753025_122:0:1879:1318_1920x0_80_0_0_100b95d4da92f25538ccf118d5fa6f04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, пенсия, минтруд
Общество , РФ, пенсия, Минтруд
Россиянам рассказали о надбавке к пенсии за детей на иждивении
Минтруд: россияне могут получить повышенную фиксированную выплату за детей на иждивении
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Россиянин может оформить повышенную фиксированную выплату к пенсии по старости или инвалидности за детей на иждивении, сообщило министерство труда и социальной защиты РФ в мессенджере "Макс
".
"Если вы получаете пенсию по старости или инвалидности и у вас есть дети на иждивении, вы можете оформить ежемесячную надбавку к страховой пенсии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что получить такую надбавку могут как работающие, так и неработающие пенсионеры. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии положено пенсионерам, имеющим детей: до 18 лет, от 18 до 23 лет при очном обучении, старше 23 лет, если они стали инвалидами с детства до 18 лет.
В ведомстве отметили, что получать доплату можно не только за своих детей, но и за внуков, правнуков, братьев или сестер – если нет трудоспособных родителей, которые их содержат.
Фиксированная выплата к страховой пенсии – это базовая сумма, которая не зависит от стажа и пенсионных коэффициентов. Выплата приходит ежемесячно – вместе с основной пенсией.