Россиянам рассказали о надбавке к пенсии за детей на иждивении

2026-05-07T13:39+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россиянин может оформить повышенную фиксированную выплату к пенсии по старости или инвалидности за детей на иждивении, сообщило министерство труда и социальной защиты РФ в мессенджере "Макс". "Если вы получаете пенсию по старости или инвалидности и у вас есть дети на иждивении, вы можете оформить ежемесячную надбавку к страховой пенсии", - говорится в сообщении. Уточняется, что получить такую надбавку могут как работающие, так и неработающие пенсионеры. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии положено пенсионерам, имеющим детей: до 18 лет, от 18 до 23 лет при очном обучении, старше 23 лет, если они стали инвалидами с детства до 18 лет. В ведомстве отметили, что получать доплату можно не только за своих детей, но и за внуков, правнуков, братьев или сестер – если нет трудоспособных родителей, которые их содержат. Фиксированная выплата к страховой пенсии – это базовая сумма, которая не зависит от стажа и пенсионных коэффициентов. Выплата приходит ежемесячно – вместе с основной пенсией.

