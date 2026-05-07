Россиянам рассказали о надбавке к пенсии за детей на иждивении - 07.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о надбавке к пенсии за детей на иждивении
Россиянам рассказали о надбавке к пенсии за детей на иждивении
13:39 07.05.2026 (обновлено: 14:01 07.05.2026)
 
Россиянам рассказали о надбавке к пенсии за детей на иждивении

Минтруд: россияне могут получить повышенную фиксированную выплату за детей на иждивении

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россиянин может оформить повышенную фиксированную выплату к пенсии по старости или инвалидности за детей на иждивении, сообщило министерство труда и социальной защиты РФ в мессенджере "Макс".
"Если вы получаете пенсию по старости или инвалидности и у вас есть дети на иждивении, вы можете оформить ежемесячную надбавку к страховой пенсии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что получить такую надбавку могут как работающие, так и неработающие пенсионеры. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии положено пенсионерам, имеющим детей: до 18 лет, от 18 до 23 лет при очном обучении, старше 23 лет, если они стали инвалидами с детства до 18 лет.
В ведомстве отметили, что получать доплату можно не только за своих детей, но и за внуков, правнуков, братьев или сестер – если нет трудоспособных родителей, которые их содержат.
Фиксированная выплата к страховой пенсии – это базовая сумма, которая не зависит от стажа и пенсионных коэффициентов. Выплата приходит ежемесячно – вместе с основной пенсией.
 
