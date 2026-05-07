https://1prime.ru/20260507/nalog-869679379.html

Бизнес предупредили о налоге на ещё один вид заёмных денег

Бизнес предупредили о налоге на ещё один вид заёмных денег - 07.05.2026, ПРАЙМ

Бизнес предупредили о налоге на ещё один вид заёмных денег

Компании, которые берут в банке займы золотом, а затем быстро превращают их в рубли, рискуют получить крупные налоговые доначисления. Об этом агентству "Прайм"... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T06:06+0300

2026-05-07T06:06+0300

2026-05-07T06:06+0300

финансы

кемеровская область

налог

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74c6d6a788f067f28cc0a519a5aaf423.jpg

МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Компании, которые берут в банке займы золотом, а затем быстро превращают их в рубли, рискуют получить крупные налоговые доначисления. Об этом агентству "Прайм" рассказала руководитель группы налогового консультирования компании Taxology Анна Макаева.Схема выглядит просто: золото зачисляют на обезличенный счёт, а компания тут же продаёт его обратно банку и получает деньги. Предприниматели считают это обычным займом и не платят налог с продажи металла.Однако налоговая инспекция мыслит иначе. По мнению проверяющих, в момент получения золота компания становится его собственником, а последующая продажа банку — это реализация товара, с которой нужно заплатить налог на прибыль.Суды в Кемеровской области уже поддержали налоговиков в двух подобных спорах. "Свежая судебная практика демонстрирует, что суды готовы встать на сторону проверяющих", — предупреждает Макаева.Если такая практика распространится, не исключено, что бизнес столкнется со значительными суммами доначислений по итогам налоговых проверок. При этом сложно заранее спрогнозировать, как налоговые органы будут исчислять базу для доначислений: с учетом "расходной части" или без учета таковой.Юрист советует компаниям, использующим золотые займы, заранее проконсультироваться с налоговыми консультантами и оценить риски доначислений. В противном случае сделка может принести не пополнение оборотных средств, а налоговые доначисления.

https://1prime.ru/20260428/banki-869501706.html

кемеровская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, кемеровская область, налог, золото