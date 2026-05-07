Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнес предупредили о налоге на ещё один вид заёмных денег - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/nalog-869679379.html
Бизнес предупредили о налоге на ещё один вид заёмных денег
Бизнес предупредили о налоге на ещё один вид заёмных денег - 07.05.2026, ПРАЙМ
Бизнес предупредили о налоге на ещё один вид заёмных денег
Компании, которые берут в банке займы золотом, а затем быстро превращают их в рубли, рискуют получить крупные налоговые доначисления. Об этом агентству "Прайм"... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T06:06+0300
2026-05-07T06:06+0300
финансы
кемеровская область
налог
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74c6d6a788f067f28cc0a519a5aaf423.jpg
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Компании, которые берут в банке займы золотом, а затем быстро превращают их в рубли, рискуют получить крупные налоговые доначисления. Об этом агентству "Прайм" рассказала руководитель группы налогового консультирования компании Taxology Анна Макаева.Схема выглядит просто: золото зачисляют на обезличенный счёт, а компания тут же продаёт его обратно банку и получает деньги. Предприниматели считают это обычным займом и не платят налог с продажи металла.Однако налоговая инспекция мыслит иначе. По мнению проверяющих, в момент получения золота компания становится его собственником, а последующая продажа банку — это реализация товара, с которой нужно заплатить налог на прибыль.Суды в Кемеровской области уже поддержали налоговиков в двух подобных спорах. &quot;Свежая судебная практика демонстрирует, что суды готовы встать на сторону проверяющих&quot;, — предупреждает Макаева.Если такая практика распространится, не исключено, что бизнес столкнется со значительными суммами доначислений по итогам налоговых проверок. При этом сложно заранее спрогнозировать, как налоговые органы будут исчислять базу для доначислений: с учетом "расходной части" или без учета таковой.Юрист советует компаниям, использующим золотые займы, заранее проконсультироваться с налоговыми консультантами и оценить риски доначислений. В противном случае сделка может принести не пополнение оборотных средств, а налоговые доначисления.
https://1prime.ru/20260428/banki-869501706.html
кемеровская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3132e3dc40b90881ceeec2d34cc099ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, кемеровская область, налог, золото
Финансы, Кемеровская область, НАЛОГ, золото
06:06 07.05.2026
 
Бизнес предупредили о налоге на ещё один вид заёмных денег

Юрист Макаева объяснила, как работает налог на заемное золото

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Компании, которые берут в банке займы золотом, а затем быстро превращают их в рубли, рискуют получить крупные налоговые доначисления. Об этом агентству "Прайм" рассказала руководитель группы налогового консультирования компании Taxology Анна Макаева.
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2026
В ВТБ рассказали, почему налог на сверхприбыль не будет касаться банков
28 апреля, 10:49
Схема выглядит просто: золото зачисляют на обезличенный счёт, а компания тут же продаёт его обратно банку и получает деньги. Предприниматели считают это обычным займом и не платят налог с продажи металла.
Однако налоговая инспекция мыслит иначе. По мнению проверяющих, в момент получения золота компания становится его собственником, а последующая продажа банку — это реализация товара, с которой нужно заплатить налог на прибыль.
Суды в Кемеровской области уже поддержали налоговиков в двух подобных спорах.

"Свежая судебная практика демонстрирует, что суды готовы встать на сторону проверяющих", — предупреждает Макаева.

Если такая практика распространится, не исключено, что бизнес столкнется со значительными суммами доначислений по итогам налоговых проверок. При этом сложно заранее спрогнозировать, как налоговые органы будут исчислять базу для доначислений: с учетом "расходной части" или без учета таковой.
Юрист советует компаниям, использующим золотые займы, заранее проконсультироваться с налоговыми консультантами и оценить риски доначислений. В противном случае сделка может принести не пополнение оборотных средств, а налоговые доначисления.
 
ФинансыКемеровская областьНАЛОГзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала