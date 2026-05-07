Бизнес предупредили о налоге на ещё один вид заёмных денег
2026-05-07T06:06+0300
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Компании, которые берут в банке займы золотом, а затем быстро превращают их в рубли, рискуют получить крупные налоговые доначисления. Об этом агентству "Прайм" рассказала руководитель группы налогового консультирования компании Taxology Анна Макаева.Схема выглядит просто: золото зачисляют на обезличенный счёт, а компания тут же продаёт его обратно банку и получает деньги. Предприниматели считают это обычным займом и не платят налог с продажи металла.Однако налоговая инспекция мыслит иначе. По мнению проверяющих, в момент получения золота компания становится его собственником, а последующая продажа банку — это реализация товара, с которой нужно заплатить налог на прибыль.Суды в Кемеровской области уже поддержали налоговиков в двух подобных спорах. "Свежая судебная практика демонстрирует, что суды готовы встать на сторону проверяющих", — предупреждает Макаева.Если такая практика распространится, не исключено, что бизнес столкнется со значительными суммами доначислений по итогам налоговых проверок. При этом сложно заранее спрогнозировать, как налоговые органы будут исчислять базу для доначислений: с учетом "расходной части" или без учета таковой.Юрист советует компаниям, использующим золотые займы, заранее проконсультироваться с налоговыми консультантами и оценить риски доначислений. В противном случае сделка может принести не пополнение оборотных средств, а налоговые доначисления.
Юрист Макаева объяснила, как работает налог на заемное золото
