https://1prime.ru/20260507/nikkei-869730755.html
Индекс Nikkei 225 в первый день после выходных растет на 5,55%
Индекс Nikkei 225 в первый день после выходных растет на 5,55% - 07.05.2026, ПРАЙМ
Индекс Nikkei 225 в первый день после выходных растет на 5,55%
Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в четверг в первый день после недели выходных дней в ходе | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T05:49+0300
2026-05-07T05:49+0300
2026-05-07T05:49+0300
торги
рынок
иран
сша
япония
nikkei
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869730755.jpg?1778122172
ТОКИО, 7 мая – ПРАЙМ. Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в четверг в первый день после недели выходных дней в ходе растет на 5,55%, следует из данных торгов.
К 11 часам (5.00 мск) он вырос на 3303.76 пункта, до 62 816.88. Рост составил 5,55%.
Рост котировок связывают с информацией о возможности заключения меморандума между США и Ираном.
Ранее СМИ сообщали о возможности подписания меморандума из 14 пунктов между США и Ираном об окончании конфликта, он даст старт фазе переговоров между государствами. Меморандум включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.
иран
сша
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, рынок, иран, сша, япония, nikkei
Торги, Рынок, ИРАН, США, ЯПОНИЯ, Nikkei
Индекс Nikkei 225 в первый день после выходных растет на 5,55%
Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже вырос на 5,55%
ТОКИО, 7 мая – ПРАЙМ. Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в четверг в первый день после недели выходных дней в ходе растет на 5,55%, следует из данных торгов.
К 11 часам (5.00 мск) он вырос на 3303.76 пункта, до 62 816.88. Рост составил 5,55%.
Рост котировок связывают с информацией о возможности заключения меморандума между США и Ираном.
Ранее СМИ сообщали о возможности подписания меморандума из 14 пунктов между США и Ираном об окончании конфликта, он даст старт фазе переговоров между государствами. Меморандум включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.