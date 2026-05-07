Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Nikkei 225 в первый день после выходных растет на 5,55% - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/nikkei-869730755.html
Индекс Nikkei 225 в первый день после выходных растет на 5,55%
Индекс Nikkei 225 в первый день после выходных растет на 5,55% - 07.05.2026, ПРАЙМ
Индекс Nikkei 225 в первый день после выходных растет на 5,55%
Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в четверг в первый день после недели выходных дней в ходе | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T05:49+0300
2026-05-07T05:49+0300
торги
рынок
иран
сша
япония
nikkei
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869730755.jpg?1778122172
ТОКИО, 7 мая – ПРАЙМ. Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в четверг в первый день после недели выходных дней в ходе растет на 5,55%, следует из данных торгов. К 11 часам (5.00 мск) он вырос на 3303.76 пункта, до 62 816.88. Рост составил 5,55%. Рост котировок связывают с информацией о возможности заключения меморандума между США и Ираном. Ранее СМИ сообщали о возможности подписания меморандума из 14 пунктов между США и Ираном об окончании конфликта, он даст старт фазе переговоров между государствами. Меморандум включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.
иран
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, рынок, иран, сша, япония, nikkei
Торги, Рынок, ИРАН, США, ЯПОНИЯ, Nikkei
05:49 07.05.2026
 
Индекс Nikkei 225 в первый день после выходных растет на 5,55%

Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже вырос на 5,55%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 7 мая – ПРАЙМ. Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в четверг в первый день после недели выходных дней в ходе растет на 5,55%, следует из данных торгов.
К 11 часам (5.00 мск) он вырос на 3303.76 пункта, до 62 816.88. Рост составил 5,55%.
Рост котировок связывают с информацией о возможности заключения меморандума между США и Ираном.
Ранее СМИ сообщали о возможности подписания меморандума из 14 пунктов между США и Ираном об окончании конфликта, он даст старт фазе переговоров между государствами. Меморандум включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.
 
ТоргиРынокИРАНСШАЯПОНИЯNikkei
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала