Индекс Nikkei 225 в первый день после выходных растет на 5,55%

2026-05-07T05:49+0300

ТОКИО, 7 мая – ПРАЙМ. Индекс Nikkei 225 на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в четверг в первый день после недели выходных дней в ходе растет на 5,55%, следует из данных торгов. К 11 часам (5.00 мск) он вырос на 3303.76 пункта, до 62 816.88. Рост составил 5,55%. Рост котировок связывают с информацией о возможности заключения меморандума между США и Ираном. Ранее СМИ сообщали о возможности подписания меморандума из 14 пунктов между США и Ираном об окончании конфликта, он даст старт фазе переговоров между государствами. Меморандум включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмены американских санкций и открытия Ормузского пролива, отказ Ирана от намерений получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет.

