В России в 2025 году вырос объем страхового рынка

Объем страхового рынка России в 2025 году увеличился на 6,9% и достиг 4 триллионов рублей, в основном за счет роста в сегменте страхования жизни, говорится в... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T00:17+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Объем страхового рынка России в 2025 году увеличился на 6,9% и достиг 4 триллионов рублей, в основном за счет роста в сегменте страхования жизни, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "По итогам 2025 года объем страхового рынка составил 4 триллиона рублей, увеличившись на 6,9%", - сказано в обзоре. "Ключевым драйвером роста по итогам 2025 года остается страхование жизни, которое увеличилось на 10,8% и составило 2,3 триллиона рублей. В то же время страхование иное, чем страхование жизни, выросло только на 2,1%, до 1,7 триллиона рублей", - отмечают авторы. В страховании жизни наибольший рост показало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое увеличилось на 81,6%, до 911 миллиардов рублей, на фоне высокого спроса перед завершением продаж этого продукта. "При этом подавляющее большинство договоров ИСЖ (79%) было заключено на длительный срок – свыше трех лет", - отмечается в документе. Накопительное страхование жизни (НСЖ) сократилось на 15,8%, до 1,2 триллиона рублей, что объясняется переходом на продажи более долгосрочных продуктов в результате снижения процентных ставок. "В 2024 году из-за высоких процентных ставок основные продажи НСЖ приходились на короткие продукты сроком на 3 месяца, что и привело к высокому росту НСЖ в тот период за счет оборачиваемости этих продуктов в течение года. В 2025 году процентные ставки стали снижаться, и страховщики перешли на продажи более долгосрочных продуктов НСЖ сроком от 1 года до 3 лет", - поясняют авторы. Кредитное страхование жизни после спада в 2024 году показало положительную динамику в 2025 году, увеличившись на 2,5% - до 78,2 миллиарда рублей. В то же время страхование от несчастных случаев и болезней, тесно связанное с потребительским кредитованием, продолжило падение, снизившись на 6,3% - до 157,5 миллиардов рублей. В сегменте страхования не жизни основной рост показало страхование имущества как юридических, так и физических лиц, а также страхование автокаско. Объем страхования имущества юридических лиц увеличился на 12,9% и достиг 170,3 миллиарда рублей, а страхование имущества граждан выросло на 8,5% - до 136,9 миллиарда. Рост премии по автокаско составил 4,9%, а общий объем достиг 338,8 миллиарда рублей. Снижение рынка аналитики отмечают в сегменте ОСАГО, который уменьшился на 0,5% и составил 330,3 миллиарда рублей, и в ДМС, который сократился на 1,4% - до 323,7 миллиарда рублей. В первом случае страховщики в условиях жесткой конкуренции сами предлагали клиентам более низкие тарифы, а причиной спада в ДМС стало снижение продаж коробочных страховых продуктов, реализуемых через банки.

