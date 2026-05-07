Ритейлеры заявили, что не снижали долю российских овощей на прилавках

2026-05-07T12:50+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Крупные торговые сети в России не снижали долю отечественных овощей на прилавках, например, доля российских картофеля, свеклы и моркови на полках магазинов составляет 90%, рассказали РИА Новости ритейлеры. Ранее СМИ сообщили о жалобах фермеров на сокращение закупок российских овощей. По их словам, с весны часть ритейлеров начала активнее закупать импортную продукцию, несмотря на наличие достаточных запасов отечественной. "В 2026 году "Магнит" не снижал объемы закупок картофеля российских производителей: он занимает доминирующую долю в продажах сети – порядка 90%... Аналогичная ситуация с импортной составляющей в продажах других овощей. Например, в апреле 2026 года доля продаж отечественной свеклы и моркови в натуральном выражении приблизилась к 90% от общего объема реализации, а доля капусты превышает этот показатель", - заявили в пресс-службе ритейлера. Там также отметили, что активно развивают сотрудничество с российскими фермерами, в том числе в формате агроконтрактов, авансируя сельхозпроизводителей под будущий урожай и гарантируя выкуп выращенной продукции. В 2025 году поставки отечественных овощей в "Магнит" по агроконтрактам выросли на 9% - до 231 тысячи тонн. В X5 также сообщили, что не сокращали закупки отечественных овощей. В свою очередь "Вкусвилл" добавил, что с момента открытия работает преимущественно с российскими поставщиками во всех продуктовых категориях. "Традиционно мы отдаем приоритет локальной продукции и закупаем фрукты и овощи у отечественных компаний, особенно в сезон, при условии соблюдения требований по качеству. Например, в мае на наших полках уже появилась вкусная краснодарская клубника. Импортные овощи и фрукты закупаются при отсутствии российских аналогов и в межсезонный период", - пояснил "Вкусвилл".

