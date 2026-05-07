Пятая российская авиакомпания изменила правила провоза пауэрбанков

2026-05-07T15:18+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания Smartavia стала пятым российским перевозчиком, объявившим об изменении правил перевозки пауэрбанков на борту самолета, следует из комментария пресс-службы авиакомпании для РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 27 марта изменила правила, регулирующие ограничения и условия перевозки пауэрбанков пассажирами - теперь каждый пассажир не может провозить с собой более двух пауэрбанков. Кроме того, их запретили размещать на багажных полках, а также заряжать в полете. Изменения в свои правила перевозки также внесли российские авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и S7. "Авиакомпания Smartavia в самое ближайшее время внесет изменения в правила перевозки power banks на борту воздушных судов согласно рекомендациям ICAO. Авиакомпания рассматривает эту тему, как весьма важную с точки зрения безопасности полетов и готова сделать все возможное, чтобы исключить риски при перевозке данных устройств", - рассказали в пресс-службе Smartavia. Таким образом, уже пять российских авиакомпаний изменили правила перевозки внешних аккумуляторов на борту самолета.

