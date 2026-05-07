"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже ЮГК - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже ЮГК
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже золотодобытчика ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщил РИА Новости представитель "Полиметалла". Ранее в четверг в Росимуществе РИА Новости заявили, что ведомство объявит аукцион по продаже ЮГК 8 мая, сбор заявок продлится до 15 мая, а итоги будут подведены 18 мая. "Не планируем", - ответил представитель "Полиметалла" на вопрос, планирует ли компания участвовать в аукционе. Росимущество в апреле завершило оценку "Южуралзолото" для продажи - 67,2% акций ЮГК оценены в 140,4 миллиарда рублей. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры, ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
