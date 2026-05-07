https://1prime.ru/20260507/polimetall-869752693.html
"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже ЮГК
"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже ЮГК - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже ЮГК
"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже золотодобытчика ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщил РИА Новости представитель "Полиметалла". | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T17:20+0300
2026-05-07T17:20+0300
2026-05-07T17:20+0300
бизнес
рф
росимущество
югк
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/35/762413548_0:505:5857:3799_1920x0_80_0_0_050654846a60bcea4eb36f9b2907907d.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. "Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже золотодобытчика ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщил РИА Новости представитель "Полиметалла". Ранее в четверг в Росимуществе РИА Новости заявили, что ведомство объявит аукцион по продаже ЮГК 8 мая, сбор заявок продлится до 15 мая, а итоги будут подведены 18 мая. "Не планируем", - ответил представитель "Полиметалла" на вопрос, планирует ли компания участвовать в аукционе. Росимущество в апреле завершило оценку "Южуралзолото" для продажи - 67,2% акций ЮГК оценены в 140,4 миллиарда рублей. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля 2025 года по иску Генпрокуратуры, ранее эта доля принадлежала основному бенефициару золотодобывающего предприятия Константину Струкову. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
https://1prime.ru/20260507/auktsion-869739488.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/35/762413548_19:0:5234:3911_1920x0_80_0_0_60cf35a199405dccd2f8e34f86a7c52d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, росимущество, югк
Бизнес, РФ, Росимущество, ЮГК
"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже ЮГК
"Полиметалл" не планирует участвовать в торгах по продаже золотодобытчика "Южуралзолото"