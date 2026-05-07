Песков рассказал о формате проведения акции "Бессмертный полк" в Москве
Акция "Бессмертный полк" в Москве в этом году пройдет в онлайн-формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T13:05+0300
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Москве в этом году пройдет в онлайн-формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Бессмертный полк" будет в ином формате, я бы сказал так: в электронном формате", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, известно ли о формате "Бессмертного полка" в Москве. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Песков: "Бессмертный полк" в Москве в этом году пройдет в онлайн-формате