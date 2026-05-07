Песков рассказал о формате проведения акции "Бессмертный полк" в Москве
Песков рассказал о формате проведения акции "Бессмертный полк" в Москве
13:05 07.05.2026
 
Песков рассказал о формате проведения акции "Бессмертный полк" в Москве

Песков: "Бессмертный полк" в Москве в этом году пройдет в онлайн-формате

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Москве в этом году пройдет в онлайн-формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Бессмертный полк" будет в ином формате, я бы сказал так: в электронном формате", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, известно ли о формате "Бессмертного полка" в Москве.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
 
