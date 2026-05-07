https://1prime.ru/20260507/polsha-869760611.html

"Заноза для России": в Польше забили тревогу из-за дерзкого плана властей

"Заноза для России": в Польше забили тревогу из-за дерзкого плана властей - 07.05.2026, ПРАЙМ

"Заноза для России": в Польше забили тревогу из-за дерзкого плана властей

Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают план Варшавы увеличить численность своей армии до 500 тысяч человек. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T22:53+0300

2026-05-07T22:53+0300

2026-05-07T22:53+0300

польша

украина

москва

дональд туск

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/83995/69/839956948_0:112:2731:1648_1920x0_80_0_0_eb642699d7803c4b4579797dc1cf2dda.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают план Варшавы увеличить численность своей армии до 500 тысяч человек."Господин Косиняк-Камыш должен срочно пройти психиатрическое освидетельствование. Задача тяжелая, но в интересах Польши выполнить ее необходимо", — написал пользователь."Мы строим все эти "Восточные щиты" и 500-тысячную армию, словно бы собираемся на олимпиаду, где главной дисциплиной является "выживание". Если нам действительно удастся к 2030 году вооружиться до зубов, то мы вместо того, чтобы быть безопасной страной, станем для России угрозой и занозой в заднице. Зачем нам это нужно?" — поинтересовался другой комментатор."Это все сказки для дураков. Предатели и коллаборанты во власти решили поживиться за наш счет. Их нужно судить за измену родине!" — поделился мнением третий."500 тысяч? Серьезно? Видать, наши власти откровенно нас троллят или просто бредят. Или премьер-министр Дональд Туск что-то знает, и Польша уже приговорена к гибели, как и Украина?" — заключили читатели.В феврале вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава доведет численность вооруженных сил до 500 тысяч человек за счет так называемого "резерва высокой готовности". Он пояснил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

https://1prime.ru/20260501/merts-869615863.html

https://1prime.ru/20260502/fitso-869630572.html

польша

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, москва, дональд туск, нато