"Заноза для России": в Польше забили тревогу из-за дерзкого плана властей
Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают план Варшавы увеличить численность своей армии до 500 тысяч человек. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T22:53+0300
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают план Варшавы увеличить численность своей армии до 500 тысяч человек."Господин Косиняк-Камыш должен срочно пройти психиатрическое освидетельствование. Задача тяжелая, но в интересах Польши выполнить ее необходимо", — написал пользователь."Мы строим все эти "Восточные щиты" и 500-тысячную армию, словно бы собираемся на олимпиаду, где главной дисциплиной является "выживание". Если нам действительно удастся к 2030 году вооружиться до зубов, то мы вместо того, чтобы быть безопасной страной, станем для России угрозой и занозой в заднице. Зачем нам это нужно?" — поинтересовался другой комментатор."Это все сказки для дураков. Предатели и коллаборанты во власти решили поживиться за наш счет. Их нужно судить за измену родине!" — поделился мнением третий."500 тысяч? Серьезно? Видать, наши власти откровенно нас троллят или просто бредят. Или премьер-министр Дональд Туск что-то знает, и Польша уже приговорена к гибели, как и Украина?" — заключили читатели.В феврале вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава доведет численность вооруженных сил до 500 тысяч человек за счет так называемого "резерва высокой готовности". Он пояснил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
