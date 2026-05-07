"Это неприемлемо". В Польше возмутились из-за событий во Львове - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Это неприемлемо". В Польше возмутились из-за событий во Львове
Проведенный во Львове марш с символикой нацистской дивизии стал недопустимым шагом, заявили в Институте национальной памяти Польши в соцсети X. | 07.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Проведенный во Львове марш с символикой нацистской дивизии стал недопустимым шагом, заявили в Институте национальной памяти Польши в соцсети X.Таким образом организация прокомментировала публичное мероприятие, состоявшееся 2 мая. Во время шествия его участники использовали символику украинской нацистской дивизии времен Второй мировой войны."В сложной истории польско-украинских отношений, включающей память о Волынской резне, таких трагедиях, как резня в Гуте Пеняцкой, а также спорное историческое наследие, связанное с такими фигурами, как Степан Бандера и националистическое движение того периода, любые формы прославления подобных формирований — это неприемлемый шаг, который подрывает принципы честной исторической памяти и диалога", — говорится в сообщении.Кроме того, в организации подчеркнули, что любые попытки героизировать структуры, связанные с преступлениями Германии периода Второй мировой войны, способны нанести ущерб подлинному историческому диалогу и процессу примирения.Одним из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины остается тема Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента утвердила постановление, согласно которому 11 июля признано Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые расправы над польским населением Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики совершались сторонниками ОУН-УПА* в 1939-1945 годах.* Запрещенная в России экстремистская организация
