В Пекине подсчитали потери ЕС от ухода китайских поставщиков технологий - 07.05.2026, ПРАЙМ
В Пекине подсчитали потери ЕС от ухода китайских поставщиков технологий
ПЕКИН, 7 мая – ПРАЙМ. Евросоюз может понести убытки в размере 367,8 миллиарда евро, если китайские поставщики будут вынуждены уйти в случае пересмотра закона в области кибербезопасности, говорится в совместном докладе Торгово-промышленной палаты Китая при ЕС и консалтинговой компании KPMG.
Как отмечается в докладе, предлагаемые поправки к регламенту по кибербезопасности ЕС (Cybersecurity Act 2) предполагают ограничения для поставщиков, основанные на стране происхождения, а не на оценке технических рисков. "Предлагаемый ЕС пересмотр закона о кибербезопасности может обойтись почти в 367,8 миллиарда евро, если это вынудит заменить китайских поставщиков в 18 критически важных секторах", - говорится в тексте.
Отмечается, что речь идет о совокупных потерях за пять лет для государств-членов ЕС. Председатель Торгово-промышленной палаты Китая при ЕС Лю Цзяньдун, чьи слова приводятся в докладе, отметил, что последствия поправок к регламенту могут выйти далеко за пределы сектора информационно-коммуникационных технологий, затронув энергетику, телекоммуникации и промышленное производство - все эти отрасли зависят от безопасных, совместимых и постоянно обновляемых цифровых систем.
"Критерии для выявления так называемых поставщиков высокого риска, по-видимому, имеют политическую подоплеку", - сказал Лю Цзяньдун, добавив, что такой подход может нанести ущерб цифровой конкурентоспособности и экономической безопасности ЕС.
В докладе отмечается, что прямые потери от замены оборудования, демонтажа и списания активов составят наибольшую долю: 40%, или 146,2 миллиарда евро. Социальные потери, включая снижение эффективности и задержку цифровизации, достигнут 28% (102,1 миллиарда евро). При этом, косвенные потери составят 22% (81,5 миллиардов евро), а юридические издержки, связанные с разрешением споров, повторной сертификацией и соблюдением требований - 10% (38,1 миллиарда евро).
Наибольшие потери в ЕС понесут Германия, Франция и Италия, отмечается в тексте.
 
