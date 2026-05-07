Правительство списало Томской области 2,5 миллиарда бюджетных кредитов

2026-05-07T06:25+0300

НОВОСИБИРСК, 7 мая – ПРАЙМ. Правительство РФ списало Томской области 2,5 миллиарда бюджетных кредитов, которые были направлены на поддержку участников СВО, нацпроекты и развитие ЖКХ, сообщил губернатор региона Владимир Мазур. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 мая сообщил, что правительство сократит долги по бюджетным кредитам 21 региону России на 114 миллиардов рублей. Это коснулось и Томской области. "Правительство России списало нашей области 2,5 миллиарда бюджетных кредитов. Это существенно облегчит долговую нагрузку, позволит направить высвободившиеся средства на новые проекты, на развитие", - написал Мазур в своем канале в "Максе". Он пояснил, что эта сумма сложилась из нескольких направлений работы властей области. Первое из них – социальная поддержка, в частности, поддержка участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и семей военнослужащих. "В этой части правительство засчитало почти 1,4 миллиарда рублей", - отметил губернатор. Второе направление – реализация национальных проектов. Бюджетные кредиты область брала на строительство уже введенной в строй поликлиники в микрорайоне Южные Ворота и строящейся в Зелёных Горках (оба объекта – по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь"), а также на строящуюся по нацпроекту "Молодёжь и дети" школу в Зелёных Горках. По этим проектам области списали больше 650 миллионов рублей. Третье направление – развитие жилищно-коммунального хозяйства. Это построенные и введённые газовые котельные в Зырянском, Молчаново и Кедровом. Четвёртое - докапитализация регионального фона развития промышленности в сумме 70 миллионов рублей.

