Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Воронежским предпринимателям предоставляют налоговые каникулы - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260507/predprinimateli-869728603.html
Воронежским предпринимателям предоставляют налоговые каникулы
Воронежским предпринимателям предоставляют налоговые каникулы - 07.05.2026, ПРАЙМ
Воронежским предпринимателям предоставляют налоговые каникулы
Воронежским предпринимателям, у которых доля профильного дохода не менее 70%, а средняя численность работников – не более 15 человек, предоставляют налоговые... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T03:00+0300
2026-05-07T03:00+0300
экономика
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869728603.jpg?1778112015
ВОРОНЕЖ, 7 мая - ПРАЙМ, Владимир Бедняк. Воронежским предпринимателям, у которых доля профильного дохода не менее 70%, а средняя численность работников – не более 15 человек, предоставляют налоговые каникулы в качестве помощи при адаптации к налоговой реформе, рассказал РИА Новости губернатор региона Александр Гусев. "Малый и средний бизнес адаптируется к масштабной налоговой реформе. Чтобы сделать этот переход более плавным, принимается ряд мер как на федеральном, так и региональном уровнях. В регионе, в том числе, действуют налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. Там есть важное условие: доля профильного дохода должна быть не менее 70%, а средняя численность работников – не более 15 человек", — рассказал Гусев. Губернатор добавил, что региональный центр "Мой бизнес" помогает начинающим и опытным предпринимателям. За пять лет бизнесу, самозанятым гражданам и жителям, которые хотят открыть свое дело, предоставили около 50 тысяч услуг, а также провели для них более 700 образовательных программ. Сейчас в регионе зарегистрировано более 92 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, где занято около 35% трудоспособного населения. Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, увеличение ставки НДС с 20% до 22%, а также поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф
Экономика, Бизнес, РФ
03:00 07.05.2026
 
Воронежским предпринимателям предоставляют налоговые каникулы

Воронежский губернатор Гусев рассказал о налоговых каникулах для начинающих бизнесменов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВОРОНЕЖ, 7 мая - ПРАЙМ, Владимир Бедняк. Воронежским предпринимателям, у которых доля профильного дохода не менее 70%, а средняя численность работников – не более 15 человек, предоставляют налоговые каникулы в качестве помощи при адаптации к налоговой реформе, рассказал РИА Новости губернатор региона Александр Гусев.
"Малый и средний бизнес адаптируется к масштабной налоговой реформе. Чтобы сделать этот переход более плавным, принимается ряд мер как на федеральном, так и региональном уровнях. В регионе, в том числе, действуют налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. Там есть важное условие: доля профильного дохода должна быть не менее 70%, а средняя численность работников – не более 15 человек", — рассказал Гусев.
Губернатор добавил, что региональный центр "Мой бизнес" помогает начинающим и опытным предпринимателям. За пять лет бизнесу, самозанятым гражданам и жителям, которые хотят открыть свое дело, предоставили около 50 тысяч услуг, а также провели для них более 700 образовательных программ.
Сейчас в регионе зарегистрировано более 92 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, где занято около 35% трудоспособного населения.
Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, увеличение ставки НДС с 20% до 22%, а также поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
 
ЭкономикаБизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала