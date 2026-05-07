Воронежским предпринимателям предоставляют налоговые каникулы
2026-05-07T03:00+0300
ВОРОНЕЖ, 7 мая - ПРАЙМ, Владимир Бедняк. Воронежским предпринимателям, у которых доля профильного дохода не менее 70%, а средняя численность работников – не более 15 человек, предоставляют налоговые каникулы в качестве помощи при адаптации к налоговой реформе, рассказал РИА Новости губернатор региона Александр Гусев.
"Малый и средний бизнес адаптируется к масштабной налоговой реформе. Чтобы сделать этот переход более плавным, принимается ряд мер как на федеральном, так и региональном уровнях. В регионе, в том числе, действуют налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. Там есть важное условие: доля профильного дохода должна быть не менее 70%, а средняя численность работников – не более 15 человек", — рассказал Гусев.
Губернатор добавил, что региональный центр "Мой бизнес" помогает начинающим и опытным предпринимателям. За пять лет бизнесу, самозанятым гражданам и жителям, которые хотят открыть свое дело, предоставили около 50 тысяч услуг, а также провели для них более 700 образовательных программ.
Сейчас в регионе зарегистрировано более 92 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, где занято около 35% трудоспособного населения.
Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, увеличение ставки НДС с 20% до 22%, а также поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
Воронежский губернатор Гусев рассказал о налоговых каникулах для начинающих бизнесменов
